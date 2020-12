Weer protesten in Frankrijk, tegen omstreden ‘film de politie niet’-wet

Al drie weekenden op rij is het raak in Frankrijk, en ook vandaag gingen duizenden demonstranten de straat op om te protesteren tegen een controversiële veiligheidswet. Dat wetsvoorstel zou het filmen van de politie beperken. In Parijs marcheerden enkele duizenden demonstranten, geflankeerd door de oproerpolitie.

Er werden ook demonstraties gehouden in Montpellier, Lyon en Lille.



Toen de avond viel, liepen de spanningen op. Zo zette de politie het waterkanon in tegen kleine groepen in het zwart geklede demonstranten die flessen en andere projectielen naar de veiligheidsagenten gooiden.

„Wereldwijde onderdrukking, totale achteruitgang”, stond op een bord dat een demonstrant in de lucht hield. Het verwees naar het nieuwe wetsvoorstel dat de ‘kwaadaardige’ publicatie verbiedt van afbeeldingen waarop de gezichten van politieagenten in actie te zien zijn.



‘Ultra-gewelddadige individuen’

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin twitterde dat er 142 mensen waren gearresteerd in Parijs en zei dat de politie te maken had met enkele „ultra-gewelddadige individuen”.

Volgens critici maakt de veiligheidswet het moeilijker voor journalisten en burgers om politiegeweld aan het licht te brengen. Het Franse parlement heeft de wet al aangenomen.

Omdat de protesten toenemen, kondigde Macron’s regerende LREM-partij aan dat ze artikel 24 van het wetsvoorstel zullen herschrijven. Dat controversiële artikel gaat over het filmen van de politie.

Demonstranten en rechtergroepen eisen echter dat de wet volledig wordt ingetrokken.

