André Hazes: ‘Ze zei ja!’

Leuk nieuws voor André Hazes en Monique Westenberg! De zanger maakt op Instagram bekend dat ze gaan trouwen. Maar wanneer ze dat zullen doen, is nog niet duidelijk. „Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA”, schrijft André. Bij zijn bericht heeft hij een foto geplaatst waarop te zien is hoe de twee elkaar zoenen.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. View this post on Instagram A post shared by Andre Hazes (@andrehazes) Het komt niet geheel uit de lucht vallen: in oktober hintte André er al op dat hij graag zou willen trouwen. Op social media postte hij toen een gedicht waarin duidelijk werd dat hij van Monique graag zijn echtgenote wil maken. Met het voorgenomen huwelijk komt er een eind aan een turbulente periode voor André en Monique. Zo verliet de 26-jarige zanger Monique. Hij had een kortstondige romance met Bridget Maasland, maar kwam na een paar maanden terug bij Monique.

‘Meegenomen in een sprookje’

Op Instagram bevestigt Monique het vrolijke nieuws. Ook vertelt ze hoe het aanzoek verliep, iets dat André zelf achterwege liet.

Monique schetst een mooi beeld: zo schrijft ze dat ze door een vriendin werd opgehaald voor een benefietavond. Toen ze de zaal inliep waar het gala zou worden gehouden, was het volgens haar muisstil. „Op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje”, houdt ze haar volgers voor.

Er werd pianomuziek gespeeld. De bekende hit Time Of My Life was te horen, volgens Monique een nummer dat onlosmakelijk bij trouwen hoort. „Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking”, gaat Monique verder.



‘In shock’

Toen wist Monique al wat er ging komen, schrijft ze. André had zelfs een hele tekst uit zijn hoofd geleerd. Maar die „heb ik niet eens gehoord, ik was in shock! Zo overdonderd door dit mooie moment”, bekent ze.

De twee tortelduifjes plaatsen dezelfde foto, maar bij Monique is de omgeving van het aanzoek net duidelijker te zien. Kaarsen, bloemen, ballonnen: haar aanstaande had flink uitgepakt. André had zelfs haar vader toestemming gevraagd voor het huwelijk.„Alles tot in de puntjes geregeld”, concludeert ze.

