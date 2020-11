Nertsen in Deense massagraven lijken ‘zombies’ door angstaanjagend fenomeen

Het zal geen smakelijk gezicht zijn geweest: nertsen in Deense massagraven die naar de oppervlakte stijgen en zo uit hun graf lijken te komen.

Omdat er zoveel nertsen tegelijk werden afgemaakt, en in hetzelfde graf werden begraven, kwamen er enorm veel gassen vrij toen de dieren begonnen te ontbinden. Het graf was slechts met een dunne laag kalk en zanderige aarde bedekt, dus daar ‘braken’ ze makkelijk doorheen.



I’m no virologist but this seems bad, also why are dead minks rising from mass graves? https://t.co/AEHFn8Q2ly — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) November 26, 2020

De ‘zombies’ kwamen op een militair terrein bij Holstebro naar boven, daar lagen ze in geïmproviseerde massagraven. Op beelden die de openbare omroep DR heeft uitgezonden zijn de graven te zien.

Het ministerie van Milieu en Landbouw zei dat de nertsen onder anderhalve à twee meter grond waren bedolven. Maar DR zegt dat ze in dit veld maar één meter diep lagen.

Bewaking

Voor het ministerie gaat het om „een tijdelijk probleem dat verband houdt met de ontbinding van de dieren. De zone wordt de klok rond bewaakt totdat er omheiningen zijn geïnstalleerd (…) en de dode nertsen worden regelmatig weer bedekt” met aarde, dus.



Zombie minks. 2020 over-delivering in the final stretch. https://t.co/lQFRuOnQ3A — Catherynne M. Valente (@catvalente) November 26, 2020

Begin november kondigde Denemarken aan dat het de ruim 15 miljoen nertsen in het land zou afmaken. Dat komt omdat er een problematische mutatie van het coronavirus de kop opstak. Zeker 200 mensen raakten besmet via de nertsen, met dus het gemuteerde virus. Ze troffen het virus aan in 216 fokkerijen door heel Denemarken.

Het zogenaamde cluster 5-virus kan volgens het SSI van dieren op mensen worden overgedragen. Die variant van het virus is waarschijnlijk niet gevaarlijker, maar het risico bestond dat de vaccins die momenteel in ontwikkeling zijn minder goed zullen werken tegen deze variant. Maar even later maakte de regering bekend dat de mutatie waarschijnlijk geen probleem vormde voor de vaccins. Ondertussen zijn ruim 10 miljoen nertsen gedood.

