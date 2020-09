Satirisch weekblad Charlie Hebdo publiceert opnieuw Mohammed-cartoons

De Mohammed-cartoons, die de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo doelwit maakten van islamitisch terrorisme, worden opnieuw geplaatst.

Dat maakt het blad een dag voor het proces over de aanslagen in Parijs bekend.



Numéro spécial : Tout ça pour ça. Retrouvez : 👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais… Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

Goede reden

Eerdere verzoeken tot het opnieuw plaatsen van de cartoons werden geweigerd door het blad. Volgens Charlie Hebdo ontbrak destijds een goede reden voor de herpublicatie. De aanstaande rechtszaak is volgens de redactie wel een geschikte aanleiding.

Het nummers, dat morgen in de kiosken ligt maar nu al online is te lezen, staat in het teken van de aanslag op de redactie van het blad. Bij die aanslag kwamen in januari 2015 twaalf mensen om het leven. Hoofdredactie Laurent ‘Riss’ Sourisseau toont zich strijdbaar. „We zullen nooit naar bed gaan. We zullen nooit opgeven”, zegt hij in de editie met de cartoons op de cover.

Op de twaalf tekeningen, aanvankelijk in 2005 gepubliceerd door de Deense krant Jyllands-Posten, staat bijvoorbeeld de profeet afgebeeld met een bom in plaats van een tulband. Ook de andere cartoons wekten de woede op van radicale moslims.

Redactie van Charlie Hebdo binnengedrongen

De broers Chérif en Saïd Kouachi drongen op 7 januari 2015 de redactie van Charlie Hebdo binnen. Ze schoten op journalisten en cartoonisten en sloegen daarna op de vlucht. Later werden ze gedood door de politie.

Na de terreuraanslag vonden op allerlei plekken in onder meer Nederland spontane bijeenkomsten plaats. De wereld was geschokt. Je suis Charlie, stond er op vele borden, shirts en Facebookpagina’s. Niet alleen Frankrijk, maar heel Europa en zelfs daarbuiten sprak men met afschuw over de brute aanslag op de redactie. De hashtag #jesuischarlie werd wereldwijd gebruikt.

Proces

Het proces tegen een aantal van vermeende handlangers van de broers Chérif en Saïd Kouachi gaat woensdag van start. Er worden veertien mensen vervolgd, ook voor betrokkenheid bij een aanslag op een joodse supermarkt in Parijs.