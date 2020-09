Evert, Ravi of Phoebe: zo heten de stormen waar jij last van gaat hebben

‘Ik had echt een verschrikkelijke dag! Ravi heeft me helemaal natgemaakt!’ De storm wordt er misschien niet minder nat of winderig van, maar iets een naam geven is altijd leuk. En in het geval van ‘stormen namen geven’ heeft het ook nog een functie.

Het KNMI heeft vandaag de namen van de stormen van 2020 en 2021 bekendgemaakt. Het Nederlandse weerinstituut heeft – samen met de Britse en Ierse weerdiensten – een namenlijst gemaakt voor de komende stormen. De eerste grote storm van het komende seizoen, dat vandaag van start is gegaan, heet Aiden. Daarna volgt Bella, Christoph, Darcy, Evert en Fleur.

Stormen

De oer-Hollandse namen komen vanzelfsprekend van Nederlandse komaf. „Dit is pas de tweede keer dat we dit doen”, legt Charlotte Fijnnaut van het KNMI uit. „Samen met de andere weerdiensten zorgen we voor een namenlijst, waarmee we stormen met een code oranje of rood een naam kunnen geven.” Daarmee wil het KNMI het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat.

„Dit jaar hebben we vanuit Nederland gekozen om een aantal Elfstedentochtwinnaars te vernoemen. Zo was Evert van Benthem de winnaar van de Elfstedentocht in 1985 en 1986, en won Minne (Hoekstra) de eerste Tocht in 1909. De derde naam is Christoph, naar de oprichter van het KNMI.”

Er is gelukkig geen ruzie onder de weerdiensten over de namen. „Nee hoor”, lacht Fijnnaut. „We hebben samen, in overleg, de namen gekozen. De Britse en Ierse weerdiensten vragen ons om input en komen zelf ook met ideeën. Samen komen we tot een lijst, die in evenwicht is tussen de landen.” Bij het KNMI was de keuze voor de namen snel gemaakt. „Er zijn eigenlijk niet echt namen afgevallen.”

Multiculti

Met Evert, Klaas, Fleur en Julia zijn er behoorlijk wat degelijke Nederlandse namen op de lijst te vinden. Toch wordt er ook multiculti gedacht, legt Fijnnaut uit. „We proberen er wel echt een diverse lijst van te maken. Daarom hebben we, naast de inbreng per land, ook gezamenlijk gekozen voor de namen Lilah, Naia en Ravi, zodat er voor iedereen een herkenbare naam in zit.”

Hoe de namen volgend jaar tot stand gaan komen is nog niet bekend. „Daar gaan we volgend jaar gewoon opnieuw naar kijken. Voor nu is het nog niet mogelijk om ideeën in te sturen, maar misschien behoort dat in de toekomst wel tot de opties.”

Voor de namenlijst zijn de letters Q, U, X, Y en Z niet gebruikt, om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen. De eerste storm is dit jaar mannelijk (en luistert naar de naam Aiden), de tweede storm is vrouwelijk en heet Bella.

Ciara

Het KNMI voerde het namensysteem vorig jaar in. De eerste storm die in Nederland een naam kreeg, was Ciara in februari van dit jaar. Ciara richtte toen flink wat schade aan.

Een storm krijgt een naam op basis van een combinatie van zowel de impact die het weer kan hebben als de kans dat het weer optreedt. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of code rood voor windstoten. In sommige gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen, bijvoorbeeld wanneer Groot-Brittannië of Ierland een storm een naam geeft die ook in Nederland tot onstuimig weer kan leiden of wanneer er een verwachting is van een mogelijke opschaling naar code oranje op een bepaald moment binnen code geel.