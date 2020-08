Meghan Markle en Michelle Obama: ‘Breng je stem uit’

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, heeft samen met vriendin Michelle Obama Amerikanen opgeroepen om hun stem uit te brengen in november. Markle deed mee aan het initiatief When All Women Vote, dat mede door Obama wordt gedragen.

Meghan spoorde alle Amerikanen – en in het bijzonder vrouwen – aan om op 3 november naar de stembus te gaan.

Iets bijzonders en belangrijks

„Je stem kunnen uitbrengen is iets heel bijzonders en vooral belangrijk. Door middel van je stem uitbrengen eer je de mensen die daar vroeger zo hard voor gestreden hebben en bescherm je de personen die na jou komen. Want dat is waar een gemeenschap om draait en waar deze verkiezing om gaat. We hebben nog maar 75 dagen te gaan tot de verkiezing en hoewel dat heel dichtbij lijkt, is er nog veel werk aan de winkel,” zegt Meghan.

Meghan maakte zich vooral druk om vrouwen die om uiteenlopende redenen nog steeds niet in staat zijn om te stemmen. „Dat is gewoon niet oké, al deze stemmen moeten gehoord en geteld worden. Als wij geen onderdeel zijn van de oplossing, dan zijn we onderdeel van het probleem.”

Biden: ik zal een president voor alle Amerikanen zijn

Presidentskandidaat Joe Biden probeert op zijn beurt ook mensen naar de stembus te krijgen. Hij heeft gezegd dat als hij gekozen wordt, hij een leider wil zijn die het land verzoent. Ook beloofde hij de Verenigde Staten uit de duisternis van tegenstellingen te halen waarin het nu verkeert. Biden accepteerde met zijn speech gisteravond, op de laatste dag van de Democratische Conventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat van zijn partij. Hij deed dat tijdens de afsluitende toespraak van de vierdaagse bijeenkomst.

„Ik zal even hard werken voor mensen die niet op me gaan stemmen, dan voor Amerikanen die wel op mij stemmen. Ik zal hoop boven vrees stellen. De pandemie die het land teistert biedt naast problemen ook ongekende mogelijkheden”, zei Biden.

‘Compleet gefaald’

Biden noemde de naam niet expliciet, maar toch haalde hij hard uit naar president Donald Trump. „Een man die denkt dat het allemaal om hem draait. Met hem krijgen we de economie niet terug op de rails of de pandemie onder controle. Hij heeft er geen plan voor, ik wel. Hij is er niet in geslaagd ons te beschermen, hij heeft compleet gefaald.”

De Democraat beloofde een plan voor belastinghervorming, de versterking van de gezondheidszorg, sociale zekerheid en de aanpak van de klimaatcrisis. Ook zei hij zich in te spannen voor mensenrechten en behoud van menselijke waardigheid.

Tijdens dit moment dat Biden zich officieel kandidaat stelde, deed Trump een uitspraak over de extreemrechtse betogers in Charlottesville. Trump zei ook dat er aan de zijde van de blanke racisten ook zeer goede mensen aanwezig waren.

