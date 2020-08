Meer (bijna-)auto-ongelukken door dragen van slippers, vooral bij mannen

Het zal je niet ontgaan zijn: het was heet deze maand. Tropisch zelfs. En wat doe je om af te koelen tijdens de hitte? Je verruilt je spijkerbroek voor een luchtige, korte variant, doet truien in de ban en stapt niet in je sneakers, maar schuift een paar slippers aan. Dat laatste kan, tijdens het autorijden, nogal gevaarlijk zijn.

Zo kunnen je slippers achter de pedalen blijven hangen, of er juist vanaf glijden. Toch rijdt meer dan de helft van de mensen onder de 45 jaar wel eens met slippers. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Een groot deel van de mensen vindt rijden met slippers zeker wel gevaarlijk, maar dat houdt ze niet tegen om toch met de luchtige schoenen achter het stuur te kruipen. En dat gaat zeker niet altijd goed. Bijna één op de acht mensen onder de 45 geeft toe dat dit tot ongelukken of bijna-ongelukken leidt.

Mannen met slippers gevaarlijker dan vrouwen

Gelukkig voelt een groot deel van de Nederlandse bevolking wel aan wanneer iets gevaarlijk is. Ruim 80 procent meent dan ook dat autorijden met slippers invloed heeft op de veiligheid van het rijden. Bijna de helft, 42 procent, zegt dat ze niet eens in de auto zouden stappen bij iemand met slippers aan.

Maar toch zegt ook bijna de helft, 43 procent, zelf wel eens achter het stuur te stappen met de zomer-bestendige schoen. Bij jongeren (mensen tot 45 jaar) ligt dit percentage zelfs tien procent hoger.

De grootste risico’s liggen dan ook bij deze leeftijdsgroep. Maar vooral mannen komen niet goed uit de bus: één op de acht ondervraagde mannen zegt wel eens een (bijna) ongeluk te hebben gehad vanwege slippers. Bij vrouwen ligt dit met 1 op de 37 een stuk lager.

Niet verboden, maar wel gevaarlijk

Omdat er in de polisvoorwaarden van Nederlandse autoverzekeraars niks staat over het rijden met slippers, ben je in principe verzekerd. Maar er staat in de polisvoorwaarden wel dat de bestuurder zich niet zó mag gedragen op de weg dat er gevaar kan ontstaan. Hieronder valt ook roekeloosheid, wanneer je bewust gevaarlijke situaties opzoekt.

Slippers kunnen ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld niet op tijd kunt remmen en zo een aanrijding veroorzaakt. Dan kan het zo zijn dat je verzekeraar vindt dat je ‘grove schuld’ hebt aan de aanrijding. Het is dan maar net de vraag of je de schade dan vergoed krijgt.

In een paar van de favoriete vakantielanden van Nederlanders, namelijk Spanje en Frankrijk, zijn de regels rondom slipper-rijden veel strenger. De overheid in deze landen ziet autorijden met slippers als een gevaar voor de verkeersveiligheid. Word je in deze landen betrapt op het rijden met slippers? Dan kan je een forse boete krijgen. Oppassen geblazen dus, vooral als je bijvoorbeeld van de Costa del Sol terug naar je hotel rijdt.

Lees ook: Meghan Markle en Michelle Obama: ‘Breng je stem uit’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.