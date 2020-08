Hittegolf eist levens: 400 mensen overleden

Tijdens de tropische hitte waar we het vorige week mee moesten doen, zijn er ruim 400 mensen meer overleden dan in de weken daarvoor. Er stierven in de week van 10 tot en met 16 augustus in totaal 3100 mensen.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. In de weken voor de hittegolf stierven er juist relatief weinig mensen.

Hogere temperaturen

Volgens het CBS, dat zich baseert op voorlopige sterftecijfers, is de toename „bijna volledig toe te schrijven aan de hogere temperaturen”. Aan het coronavirus ligt het hogere aantal overlijdens ditmaal zeker niet. Bij het RIVM zijn in dezelfde week in totaal 15 sterfgevallen gemeld van mensen met COVID-19.

Het CBS rapporteert over de periode vanaf 10 augustus, maar de landelijke hittegolf begon op 5 augustus al. De hitte duurde tot 16 augustus, en telde maar liefst negen tropische dagen. Daarvan is sprake als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt.

Corona-epidemie

Vóór de hittegolf lag het aantal sterfgevallen 13 weken lang relatief laag. Daarvoor registreerde het CBS negen weken lang een forse piek als gevolg van de corona-epidemie. In die weken overleden bijna 9.000 mensen meer dan zonder corona te verwachten zou zijn.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.