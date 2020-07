VS verlaat officieel Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

De Verenigde Staten zijn officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt. Dat liet president Donald Trump dinsdag weten aan het parlement.

Reden voor het vertrek is de ontevredenheid over de aanpak van het coronavirus. Trump liet eind mei weten dat de VS de WHO uit protest zou verlaten.

Democraat en Senator Bob Menendez schrijft op Twitter dat het parlement is geïnformeerd over deze stap en uit zijn twijfels over de beslissing. „Dit zal Amerikaanse levens of belangen niet beschermen. Het laat Amerikanen ziek en Amerika alleen.”

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020