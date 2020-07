Een op de zes Nederlanders ziet coronavaccin niet zitten

Een op de zes Nederlanders wil zich niet laten inenten met een mogelijk coronavaccin. Daarnaast twijfelt bijna een kwart van de mensen over deze beslissing.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder ruim 35.000 mensen. Overigens blijkt uit dit onderzoek dat een groot deel (59 procent) zich wel willen laten vaccineren. Reden hiervoor is het verlangen naar een maatschappij zonder beperkingen. Ook hoopt deze groep dat het vaccin voor groepsimmuniteit kan zorgen.

Tegenstanders

De groep tegenstanders van de inenting zijn vooral bezorgd over de mogelijke bijwerkingen. Ook komt naar voren dat jongere mensen minder behoefte hebben om zich te laten vaccineren. Van de groep tot 55 jaar wil de helft (50 procent) zich laten inenten.

Twijfelaars

De groep twijfelaars bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen tot achttien jaar. Van de ouders die meewerkten aan het onderzoek vindt 28 procent een vaccin niet nodig.

Bondgenoten

Onlangs verscheen in het nieuws dat Nederland met drie bondgenoten miljoenen doses wil kopen van een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Het is nog lang niet zeker dat het vaccin veilig is en werkt, maar die gok willen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië nemen. Als alles goed gaat, zou Nederland eind dit jaar mogelijk al een flinke partij kunnen krijgen, melden ingewijden.

Wetenschappers verspreid over de wereld zijn ontzettend hard bezig om een vaccin tegen het coronavirus te vinden. Vooralsnog is een van de landen met de meest concrete resultaten Thailand. Daar verlopen de tests tot dusver goed.

