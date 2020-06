Donald Trump staat er slecht voor in de peilingen: ‘Afstraffing’

Opiniepeilingen in de Verenigde Staten zien er slecht uit voor president Donald Trump, ongeveer vier maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De voorsprong van de democratische presidentskandidaat Joe Biden op Trump in een peiling van The New York Times en Siena College, die vandaag bekend werd, is de grootste tot nu toe dit jaar. De goedkeuring van de Amerikanen voor Trumps coronabeleid heeft een voorlopig dieptepunt bereikt.

Joe Biden heeft volgens de peiling een comfortabele voorsprong van 14 procent op de president. Biden zou op de helft van de stemmen kunnen rekenen.

Vijandigheid Donald Trump op demonstraties

Trumps optreden op het gebied van rassenverhoudingen in de Verenigde Staten Amerika wordt door slechts een derde van de ondervraagden gesteund. Trump reageerde vijandig op de antiracismedemonstraties en dreigde onder meer met inzet van het leger.

Volgens een peiling van persbureau Reuters en publieksonderzoeker Ipsos steunt nog maar 37 procent van de Amerikanen Trumps aanpak van de coronapandemie, een voorlopig dieptepunt. 58 procent is uitdrukkelijk tegen Trumps aanpak.

De afstraffing in de peiling volgt op een forse toename van het aantal besmettingsgevallen in de Verenigde Staten. Ook kreeg Trump een stortvloed van kritiek over zich heen nadat hij had gezegd minder coronatests te willen laten plaatsvinden.

Volgens Reuters en Ipsos heeft Trump de laatste week echter wel 3 procent van zijn achterstand ten opzichte van Biden ingelopen. Biden zou volgens die peiling nu op 10 procent meer stemmen kunnen rekenen.

Plan Republikeinen tegen politiegeweld VS weggestemd

Op de dag van de slechte peiling zijn voorstellen van de Republikeinen om de politie in de Verenigde Staten te hervormen, gestrand in de Amerikaanse Senaat. Het wetsvoorstel van de partij van president Trump om onder meer politiekorpsen te korten als ze geen halt toeroepen aan het gebruik van de omstreden nekklem, gaan volgens de Democraten niet ver genoeg. De partij van Trumps tegenstrever Joe Biden wist te voorkomen dat de Senaat de wet verder gaat behandelen.

De Democraten vinden dat de plannen van de Republikeinen tekortschieten om minderheden te vrijwaren van geweld van de kant van de politie, zoals het eerder vervolgen van agenten die zich hebben misdragen.

De Republikeinen wilden lokale politiekorpsen verplichten alle sterfgevallen waarbij een agent is betrokken te melden bij de FBI, de landelijke recherche. Ook moesten agenten vaker lichaamscamera’s gaan dragen.

