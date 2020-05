Ruimtecapsule Crew Dragon veilig aangekomen bij ISS

De ruimtecapsule van SpaceX met aan boord NASA-astronauten Doug Hurley (53) en Bob Behnken (49) is veilig aangekomen bij het Internationale Ruimtestation. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zondag.

De Crew Dragon legde een paar minuten voor de geplande tijd aan bij het ISS in de ruimte boven China en Mongolië en is daarmee een succes. Het is niet alleen de eerste Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011, maar ook de eerste bemande ruimtevlucht die Amerika sinds 2011 heeft gelanceerd.

De twee astronauten zijn allebei al een keer eerder in de ruimte geweest. Behnken verbleef in 2008 en in 2010 al eens in het ISS en voerde toen zes ruimtewandelingen uit. Hurley was de piloot die voor het laatst een spaceshuttle aan de grond zette, de Atlantis in juli 2011.

Commercieel bedrijf

De ruimtevlucht naar de ISS met de Crew Dragon van Elon Musks SpaceX is de eerste van een commercieel bedrijf. Tot nu toe waren alleen de Amerikaanse overheid, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd mensen naar de ruimte te brengen.

De capsule vertrok zaterdagavond laat (Nederlandse tijd) vanaf de basis in Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida. Kort voor de aankoppeling namen de astronauten Hurley en Behnken de besturen voor korte tijd over om de handmatige besturing te kunnen testen. De aankoppeling zelf werd wel gedaan op de automatische piloot.

Livestream

In een livestream van de NASA was te horen dat betrokkenen aan de grond en in de ruimte erg trots waren nadat de capsule aankoppelde bij ISS. De vlucht verliep geheel volgens plan, volgens de ruimtevaartorganisatie. De twee astronauten gingen kort na de aankoppeling aan boord van het ISS.

Het vertrek stond aanvankelijk gepland voor afgelopen woensdag, maar toen werd het afgeblazen vanwege stormachtig weer en bliksem. Hurley en Behnken zullen 110 dagen blijven om het ruimtestation voor te bereiden op meer bemande missies van Amerikaanse bodem.

Overmand door emoties

Oprichter Elon Musk van SpaceX werd na de succesvolle lancering zaterdag „overmand door emoties“. Dat zei hij eerder tegen journalisten vlak nadat de astronauten naar de ruimte werden gebracht. „Ik heb 18 jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het is gebeurd.”

