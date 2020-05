Emotionele Musk: eerste stap naar een beschaving op Mars

Oprichter Elon Musk van SpaceX werd na de succesvolle lancering zaterdag van een bemande Crew Dragon „overmand door emoties”. Dat zei hij tegen journalisten enkele uren nadat NASA-astronauten Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49) naar de ruimte zijn gebracht om naar het internationale ruimtestation ISS te gaan.

„Ik ben behoorlijk overmand door emoties op deze dag. Het is eerlijk gezegd lastig om te praten”, aldus Elon Musk die zijn gedachten naar eigen zeggen nog op orde moet brengen. „Ik heb 18 jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het is gebeurd.” Musk spreekt de hoop uit dat dit de „eerste stap” betekent naar een „beschaving op Mars” en naar een „multiplanetair leven” met een basis op de maan.

Astronauten Hurley en Behnken bevinden zich momenteel in een baan om de aarde en voeren aan boord van de Crew Dragon een aantal technische tests uit. Verder eten en slapen ze nog wat, voordat ze zondag tegen 16.30 uur Nederlandse tijd aankomen bij het ISS.

Slecht weer

SpaceX is nu het eerste commerciële bedrijf dat mensen naar de ruimte heeft gebracht. De lancering betekende ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.

De lancering van de Crew Dragon stond aanvankelijk gepland voor afgelopen woensdag, maar toen werd het opstijgen afgeblazen vanwege slecht weer. President Donald Trump woonde de lancering bij. Hij is de derde Amerikaanse president die bij een bemande lancering op Cape Canaveral is.

History was made on Saturday. For the first time, #SpaceX launched NASA astronauts to the International Space Station. The mission will clear the way for regular crewed launches from the US for the first time in nearly a decade. #spacexlaunch https://t.co/jWJhdUeoka pic.twitter.com/cx59W8mNKj — WIRED (@WIRED) May 31, 2020

Hurley en Behnken zijn allebei al eerder in de ruimte geweest. Ze volgden in 2000 samen de astronautenopleiding. Hurley was de piloot die voor het laatst een spaceshuttle aan de grond zette, de Atlantis in juli 2011. Behnken verbleef in 2008 en in 2010 in het ISS en voerde toen zes ruimtewandelingen uit. Hurley is getrouwd met astronaute Karen Nyberg, die twee keer in de ruimte was. Behnkens echtgenote K. Megan McArthur repareerde in 2009 ruimtetelescoop Hubble.

