Streamingdiensten steunen massaal Black Lives Matter-beweging

Grote mediabedrijven als Netflix, YouTube en HBO en Amazon hebben online hun steun uitgesproken voor de Black Lives Matter-beweging. Aanleiding is de dood van de 46-jarige George Floyd. Hij kwam maandag om het leven nadat hij in Minneapolis hardhandig werd gearresteerd.

Netflix twitterde zaterdag: „Stil zijn betekent medeplichtig zijn. We hebben een platform en een plicht naar onze zwarte leden, werknemers, makers en talenten om onze stem te laten horen.”

To be silent is to be complicit.

HBO veranderde de Twitternaam in #BlackLivesMatter en deelde daarbij de boodschap: „ Wij staan achter onze zwarte collega’s, werknemers, fans, acteurs en vertellers – en iedereen die wordt geraakt door zinloos geweld.”

YouTube liet weten „solidair te zijn tegen racisme en geweld. Als leden van onze gemeenschap worden gekwetst, zijn we allemaal gekwetst.” Ook beloofde het platform 1 miljoen dollar (zo’n 900.000 euro) steun voor acties tegen sociale onrechtvaardigheid.

Ook Amazon Prime liet van zich horen: „ Samen staan ​​we met de zwarte gemeenschap – collega’s, artiesten, schrijvers, verhalenvertellers, producenten, onze kijkers – en alle bondgenoten in de strijd tegen racisme en onrecht.”

Sinds de dood van Floyd is het in veel steden in de VS onrustig. Ondanks de geldende avondklok in Minneapolis en de waarschuwingen voor ernstige consequenties gaan betogers toch de straat op. De nationale garde werd bekogeld met vuurwerk en gebruikte als reactie daarop traangas en rubberen kogels. En in Atlanta bestormden betogers het hoofdkantoor van CNN.

