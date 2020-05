Mogelijk weer uitstel voor lancering SpaceX

De weersverwachtingen zien er niet goed uit voor SpaceX om zaterdag alsnog te proberen om de ruimtecapsule Crew Dragon naar het internationale ruimtestation ISS te lanceren.

De eerste poging van woensdag mislukte vanwege de slechte weersomstandigheden. Volgens Weeronline ziet het weer er zaterdag en zondag niet veel beter uit.

Onweer

Op zaterdag om 21:22 uur Nederlandse tijd hoopt SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk, een tweede poging te wagen om de Crew Dragon de ruime in te sturen. De verwachtingen voor Cape Canaveral in Florida, waar de lancering plaatsvindt, zijn weinig hoopgevend. Er worden namelijk veel regen- en onweersbuien verwacht, de kans hierop is maar liefst 80 procent.

Een dag later staat er nog een alternatief lanceringsmoment gepland. Dan zou het om 21 uur Nederlandse tijd opnieuw geprobeerd kunnen worden, maar ook voor die dag verwachten meteorologen weinig goeds. Zondag start weliswaar droog, maar later neemt de kans op regen- en onweersbuien opnieuw toe. Het wordt afwachten of de buien echt rond Cape Canaveral zitten, maar de kans dat het doorgaat is wel iets groter dan zaterdag.

Lancering

Mocht de lancering eventueel nog eens opgeschoven worden, dan is volgens de meteorologen maandag het beste moment om de ruimte in te gaan. Dan blijft het namelijk zo goed als droog. De kans op een lokale regen- of onweersbui bedraagt dan slechts 20 procent.

De lancering van de capsule is een speciaal moment voor de Amerikaanse ruimtevaart. Het is voor het eerst in negen jaar tijd dat astronauten vanuit Amerika weer de ruimte in gaan. De laatste keer was met de space shuttle in 2011. Het is ook de eerste keer dat een commercieel bedrijf astronauten naar de ruimte stuurt.

Wel stuurde het bedrijf eerder een capsule de ruimte in met daarin een Tesla.

De lancering zal online via livestreams te volgen zijn.

