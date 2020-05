5 series die in week 22 verschenen: Space Force op Netflix en meer

Iedere zaterdag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe series op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar Space Force, Jeffrey Epstein: Filthy Rich en Snowpiercer.

Een veel besproken serie deze week was Space Force, van de makers van The Office US. Alleen al omdat Donald Trump onder dezelfde naam een legereenheid in de ruimte wil realiseren. Maar vooral de documentaireserie Jeffrey Epstein: Filthy Rich doet veel stof opwaaien.

1. Space Force

Genre: satire

Waar te zien: Netflix

Zoals gezegd is de Netflix-serie Space Force een product van de makers van The Office US. Het is dan ook geen verrassing dat Steve Carell de hoofdrol speelt. Zijn personage krijgt de leiding over de kersverse en peperdure legertak in de ruimte. Ook John Malkovich speelt een rol. Met deze serie moet een hak gezet worden naar de Amerikaanse regering en de beslissingen van Donald Trump. Of dat echt goed gelukt is, lees je hier.

2. Snowpiercer

Genre: sciencefiction

Waar te zien: Netflix

Series die gemaakt worden op basis van een film zijn in het verleden niet altijd even succesvol gebleken. Snowpiercer lijkt daarop een een uitzondering, al zijn er nog maar twee afleveringen te zien op Netflix, dat deze serie verspreidt over meerdere weken. De film is gemaakt door de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, die met Parasite een Oscar won. Net als in de film is ook in deze Netflix Original de aarde bevroren na een experiment om de opwarming van de aarde te stoppen. Alleen in een lange trein die nooit stopt kunnen mensen nog overleven. Het verschil tussen arm en rijk speelt daarbij een rol.

3. Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Genre: documentaire

Waar te zien: Netflix

“Het was één groot orgie-eiland”, hoor je een slachtoffer zeggen in de nieuwe Netflix-documentaire Jeffrey Epstein: Filthy Rich. De serie gaat onder meer over de wandaden van de multimiljardair en zedendelinquent op zijn privé-eiland. Dubieuze vriendschappen met beroemdheden, zoals prins Andrew, komen ook aan bod. Slachtoffers vertellen daarbij over de gruweldaden. Een van hen is Virginia Roberts, bekend als het destijds minderjarige meisje naast prins Andrew op een uitgelekte foto. Hoe kan het dat ze hier zo lang mee weg zijn gekomen? Dan is er ook nog de zelfmoord, die plaatsvond op een moment dat de camera’s in zijn cel het niet deden. Jeffrey Epstein was een beest. Een seksroofdier. Deze docu-serie is niet gemaakt voor tere zielen.

4. Ex on the Beach: Peak of Love

Genre: relaity

Waar te zien: Videoland

De beschrijving van Videoland: ‘Tien vlammend hete single-sterren denken dat het een buitenkansje is, een romantische zonvakantie op een tropisch eiland. Maar net als het feest losbarst, arriveren er wat ongenode gasten om de pret te vergallen’. Dat belooft wat. Verwacht veel opgespoten lippen, siliconenborsten, hipsterknotjes, sixpacks en opstootjes. Soms is platte televisie gewoon even lekker tussendoor.

5. It’s A Dog’s Life

Genre: documentaire

Waar te zien: Disney+

Bill Farmer is de stemacteur van Goofey en Pluto. In de docu It’s A Dog’s Life stapt hij uit die rol om iets heel anders te doen. Hij bezoekt honden met een bijzondere baan of levensinvulling, zoals blindengeleidehonden of reddingshonden, en vertel hun verhaal.

