Let op: ook speelzand van HEMA blijkt asbest te bevatten

Nadat begin deze maand bekend werd gemaakt dat het speelzand van meerdere winkels asbest bevat, blijkt dat nu ook het geval bij het zand van de HEMA te zijn. De winkelketen roept zijn klanten op om speel-en knutselzand terug te brengen naar de winkel, omdat er mogelijk asbest in zit.

„Na extra onderzoek is gebleken dat in minimaal één buisje van de producten asbest is gevonden”, zo meldt de HEMA op hun website. Eerder riepen winkels als Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed ook al hun speelzand terug.

In de video hierboven zie je de vraag van een bezorgde moeder over speelzand, en wat een asbestexpert adviseerde.

Om welk zand gaat het?

Bij HEMA gaat het in het specifiek om knutselzakken met roze en paars zand, met groen en blauw zand, om ‘zandstrooiers 6 stuks’, de ‘zandcreaties magneten’ en de ‘zandcreaties kaarten’. Een deel van de producten werd tot vorige week woensdag nog in de winkel verkocht. Hoewel HEMA niet zeker weet of alle speelzandproducten asbest bevatten, wil het bedrijf voor de zekerheid toch alles terugroepen.

Eerdere schokkende resultaten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigde eerder aan onderzoek te doen naar speelzand. Het AD concludeerde op basis van eigen onderzoek dat er asbest in diverse zandspeelproducten zat en riep consumenten dan ook op om extra voorzichtig te zijn.

Bij het onderzoek van het AD werd er vooral niet-hechtgebonden tremoliet in het zand aangetroffen. Dat is een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende witte asbest. Decennia nadat je de vezels hebt ingeademd, kun je longkanker of asbestkanker krijgen. Het is op dit moment nog lastig om te voorspellen hoe groot het risico is voor de kinderen die met het zand hebben gespeeld.

Hoe komt asbest in speelzand?

Het bewuste zand wordt gewonnen uit Chinese mijnen en groeves, waar asbest van nature al kan voorkomen. Als er bij de winning in zo’n plek met asbestvezels worden aangeboord, dan kan het zand verontreinigd raken. Bij welke speelgoedfabrikant dat zand belandt, en in welke batch, kan iedere keer weer anders zijn. Het asbest werd tot nu toe vooral aangetroffen in mineraal ‘los’ zand.

