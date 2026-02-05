Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Speelzand voor kinderen blijkt asbest te bevatten: ‘Dit is echt ernstig’

Dat je in oude woningen asbest kan tegenkomen, is algemeen bekend. Maar één van de laatste plekken waar je asbest zou verwachten, is kinderspeelgoed. Toch blijkt dit wel het geval te zijn: in meerdere speelzand-producten in Nederland zijn de kankerverwekkende vezels aangetroffen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

De onderzoeksredactie van het AD liet twaalf producten met speelzand in een laboratorium onderzoeken. Het speelzand was bij verschillende winkels ingekocht en in maar liefst zes exemplaren werd asbest aangetroffen. Het ging hierbij om zandproducten die gekocht waren bij Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed. Deze winkels verkochten zandtafels en speelgoed om zandkunst en schilderijen mee te maken, die asbest bleken te bevatten.

Wanneer is abest gevaarlijk? Materialen en toepassingen van asbest zijn gevaarlijk als ze zijn verweerd of beschadigd en als ze worden bewerkt, denk bijvoorbeeld aan zagen of schuren. Er komen dan komen vele, onzichtbaar kleine asbestvezels vrij. Bij niet-hechtgebonden materialen kunnen de asbestvezels zelfs zonder beschadiging of bewerking al vrijkomen in de lucht. Het inademen van asbestvezels is gevaarlijk. Ze dringen tot diep in de longen en kunnen long- of buikvlieskanker veroorzaken, longkanker of asbestose (een vorm van stoflongen). De gezondheidsschade, vooral longvlieskanker en longkanker, komt vaak pas na zeer veel jaren aan het licht. In Nederland overlijden jaarlijks tussen de 900 en 1.300 mensen als gevolg van het werken met asbest in het (verre) verleden.

In speelzand zit extra gevaarlijke variant van asbest

Schrikbarend genoeg bleek de aangetroffen asbest vooral niet-hechtgebonden tremoliet te zijn. Dit is een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende witte asbest. Decennia nadat je de vezels hebt ingeademd, kun je longkanker of asbestkanker krijgen. Het is op dit moment nog lastig om te voorspellen hoe groot het risico is voor de kinderen die met het zand hebben gespeeld.

Het Expertisecentrum Asbest & Vezel reageert geschrokken op de onderzoeksresultaten. „Dit is echt heel ernstig. In de bouw zou dit materiaal door mannen in witte pakken moeten worden opgeruimd”, aldus David de Vreede. In sommige producten zat 2 tot 5 procent asbest in niet-hechtgebonden staat. „Dat is echt heel veel en kan gemakkelijk worden ingeademd.”

