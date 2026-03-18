Nederlanders drinken minder alcohol dan ooit, maar wanneer ben je eigenlijk een ‘zware drinker’?

Nederlanders drinken steeds minder alcohol en dat is terug te zien in de cijfers. In 2025 lag het niveau van zowel overmatig als zwaar drinken op het laagste punt ooit gemeten.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Leefstijlmonitor van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De daling die al jaren zichtbaar is, zet daarmee stevig door. Vergeleken met begin deze eeuw is het aantal mensen dat te veel drinkt zelfs meer dan gehalveerd.

Steeds minder zware drinkers

Het aandeel zware drinkers, mensen die wekelijks veel alcohol drinken in één keer, daalt al een paar jaar op rij. In 2023 ging het nog om 7,9 procent van de volwassenen, in 2024 om 7,2 procent en in 2025 is dat verder gezakt naar 6,7 procent.

Zware drinkers zijn mensen die minimaal één keer per week zes (voor mannen) of vier (voor vrouwen) glazen alcohol drinken bij één gelegenheid.

Ook het aantal overmatige drinkers, gemiddeld meer drinken dan 14 glazen alcoholhoudende drank per week voor vrouwen en meer dan 21 voor mannen, laat een daling zien. Dat percentage kwam in 2025 uit op 5,5 procent. Dat is fors lager dan begin deze eeuw, toen het nog ruim boven de 10 procent lag.

De cijfers sluiten aan bij de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat het aandeel zware en overmatige drinkers in 2040 moet dalen naar 5 procent. Volgens de huidige trend ligt Nederland op schema om dat te halen.

Minder alcohol drinken op meerdere fronten

De afname is niet alleen zichtbaar bij volwassenen. Ook in andere groepen wordt minder alcohol gebruikt. Zo is het percentage vrouwen dat drinkt tijdens de zwangerschap flink gedaald, van 5 procent in 2016 naar 1,9 procent in 2023.

Daarnaast drinken minderjarigen al jaren minder. Sinds 2003 is het alcoholgebruik onder jongeren meer dan gehalveerd.

Waarom drinken we minder alcohol?

Volgens betrokken organisaties komt de daling door een combinatie van maatregelen. Denk aan strengere controle op leeftijdsgrenzen, campagnes die matiging stimuleren en afspraken binnen de alcoholsector over reclame en verkoop.

Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op preventie en vroegsignalering, bijvoorbeeld via de zorg en lokale initiatieven. De ontwikkelingen worden continu gemonitord, zodat beleid waar nodig kan worden aangepast.

