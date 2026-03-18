Rob Jetten over homohaat: ‘Mensen moeten eraan wennen dat er nu een homo in het Torentje zit’

Rob Jetten (38) is de eerste premier van Nederland die openlijk homoseksueel is. Sommige mensen lijken daar een probleem mee te hebben. Hij ontvangt namelijk veel haatberichten en zelfs bedreigingen. Gordon Heuckeroth en Froukje de Both bellen de premier voor Radio 10 en vragen hem wat hij vindt over de kritiek op zijn relatie.

Jetten is sinds november 2025 verloofd met hockeyer Nicolás Keenan (28), die uit Argentinië komt.



Gordon begint het gesprek met Jetten door te zeggen dat hij trots op hem is: „Als ik jou met die wereldleiders zie, en je zo goed Engels hoor spreken, dan denk ik: ‘Ja, we hebben de juiste keuze gemaakt’.” De reden van het belletje op Radio 10 is uiteraard de verkiezingsdag: vandaag mag Nederland naar de stembus voor de gemeenteraad. In 2020 was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen heel laag.

Jetten: „Ik snap dat mensen misschien denken: jeetje, moet ik nou weer naar die stembus? Maar het is echt voor iets heel belangrijks. De gemeente gaat over hoe je wijk eruitziet, over het parkeerbeleid, over hoe je mensen dichtbij huis goede zorg geeft: het is zo belangrijk dat je vandaag gebruikmaakt van je stemrecht.”

Jetten is nu een aantal weken aan de slag als premier, maar er is in de tussentijd al veel gebeurd. Denk aan de situatie in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijzen daardoor in Nederland. Maar ook op persoonlijke titel krijgt de premier het soms zwaar te verduren. Dat komt mede door de negatieve berichten die hij krijgt over zijn seksualiteit en zijn relatie. Hij zou ’te open’ zijn over zijn relatie. „Ik denk dat wij ons privéleven beperkt laten zien, maar dat doen we af en toe wel. Ik ben gewoon hartstikke trots op mijn geweldige man. Mensen zullen eraan moeten wennen dat er een homo in het Torentje zit.”

