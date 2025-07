Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minister Keijzer pakt huur van kamers aan: vijf jaar verhuren zonder vaste last

Een kamer verhuren aan een student of andere woningzoekende? Dat moet aantrekkelijker worden, vindt demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB). Ze wil dat hospita’s voortaan tijdelijke huurcontracten van maximaal vijf jaar mogen afsluiten voor het verhuren van kamers. Nu is dat nog beperkt tot één jaar, daarna krijgt de huurder automatisch een vast contract. Dat schrikt af.

De nieuwe regels moeten de drempel verlagen voor mensen die hun huis willen delen zonder meteen vast te zitten aan een huurder voor onbepaalde tijd. „Als iemand in de eerste maand niet bevalt, kan het contract direct worden beëindigd”, aldus Keijzer. Daarna geldt een proeftijd van negen maanden. Hoewel de nieuwe plannen kansen bieden in de schaarse markt, zitten er ook haken en ogen aan.

Kamers én risico’s delen

Maar een vreemde in huis halen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Hospitaverhuur betekent dat je de keuken, badkamer of voordeur deelt. En hoewel het financieel aantrekkelijk kan zijn, je mag hiermee tot 5998 euro belastingvrij verdienen per jaar, levert het ook sociale en praktische uitdagingen op.

Wat als het klikt, maar de huurder na twee jaar ineens wél een vast contract wil? Of als het huis verkocht wordt? Volgens het voorstel mag bij verkoop of overlijden van de hospita het huurcontract worden beëindigd, maar in andere gevallen kunnen conflicten ontstaan over privacy, afspraken en wederzijdse verwachtingen.

Metro schreef eerder al dat veel starters denken aan emigreren vanwege het woningtekort. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk.

Ook huurders mogen kamers verhuren

Opvallend is dat Keijzer de regeling niet beperkt tot huiseigenaren. Ook mensen die zelf huren mogen straks onderverhuren, mits de verhuurder of corporatie toestemming geeft. Keijzer noemt dat een logische stap, al is zij tegelijk fel tegenstander van illegale onderhuur: een probleem dat met deze versoepeling mogelijk ook kan groeien.

Volgens onderzoek van het ministerie overweegt ongeveer 4 procent van de Nederlanders om een kamer te verhuren als de regels eenvoudiger worden. Dat klinkt bescheiden, maar het zou duizenden extra kamers kunnen opleveren.

Huurbescherming

Toch is de vraag of versoepeling ook voldoende bescherming biedt aan huurders. Want wie wil op kamers voor vijf jaar, als je al na een maand weer op straat kunt staan? Vooral studenten en starters, al kwetsbare groepen op de woningmarkt, kunnen hierdoor extra onzekerheid ervaren.

De aangepaste wet is nu in consultatie. Dat betekent dat iedereen nog suggesties mag doen. Daarna volgt behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

