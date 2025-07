Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vince (27) heeft 1000 sjouwers in dienst: ‘Eén keer liepen we 50.000 euro mis’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, is de ander op z’n 21ste eigenaar van een eigen bedrijf met ‘sjouwen’ als specialiteit. Vince is de man van De Sjouwers (vrij briljante naam natuurlijk), samen met zijn compagnon Thom. Vier jaar later kunnen zij inmiddels putten uit duizend (!) mensen die voor hen willen… sjouwen.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Deze keer gaat dat dus over De Sjouwers uit Utrecht, dat alles tilt wat er te tillen valt (in Nederland, België en Duitsland). Het bedrijf draagt als slogan ‘Een last van je schouders’ en regelt dat met ‘het Sjouw-blauwe team’. De Sjouwers verhuist, doet bouwprojecten en kantoorinrichting, maar is ook actief op tal van evenementen, festivals, de Grand-Prix in Zandvoort en stadionconcerten als die van Beyoncé en Taylor Swift.

Vince in Jong en Ondernemend

Namen: Vince van den Bunt

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Amsterdam (opgegroeid in Maartensdijk).

Functie: sinds 2021 eigenaar van De Sjouwers, samen met Thom van Gent. „Ik ben niet zo van de functies, maar oprichter / eigenaar staat onderaan mijn mail. Thom doet de commerciële kant en ik de operationele.”

Aantal medewerkers: achttien in vaste dienst (inclusief de twee zelf) en bijna duizend oproepkrachten. „De vaste mensen werken op kantoor en sturen de oproepkrachten in het veld aan.”

Studie na de middelbare school: commerciële economie, niet afgerond.

Vóór De Sjouwers altijd al bezig met geld verdienen

Zat je eigen bedrijf er altijd al een beetje in?

Vince: „Ik had het vroeger niet zo door, maar als ik achteraf terugkijk, heb ik het ondernemen altijd wel in me gehad. Op school had ik al handeltjes als snoep verkopen op het schoolplein. Vuurwerk heb ik ook verkocht, ik verhuurde dvd’s en verdiende online geld met spelletjeswebsites en social media-accounts. Onbewust was ik steeds wel bezig met geld verdienen. Van jongs af aan vond ik dat erg interessant.”

Niet iedereen houdt van het zware sjouwwerk.

Als je op een verjaardag aan tante Annie moet uitleggen wat De Sjouwers doet, wat is je verhaal?

„Wat De Sjouwers doet is vakmensen ontzorgen, zeg ik dan. In Nederland is er een schreeuwend tekort aan vakmensen. Er wordt van alles aan gedaan om ze op te leiden, te werven of uit het buitenland te halen. Wij zorgen er echter voor dat de vakmensen díe er zijn, ook echt met hun vak bezig kunnen zijn. Zonder dat zij eerst nog al hun materialen naar binnen hoeven te sjouwen. Zo kan de keukenboer bij binnenkomst bijvoorbeeld gelijk aan die keuken beginnen. De Sjouwers zet vooraf alles klaar en ruimt na afloop netjes op. Op een groot festival heb je veertig tentenbouwers nodig. Maar dat kunnen ook tien ervaren tentenbouwers zijn, plus dertig mensen van ons. Dan komt die tent ook omhoog.”

Bijbanen (en studie niet gehaald)

Bij jou begon het lang voor De Sjouwers met een bijbaantje toch?

„Ja, dat begon toen ik 15, 16 was. Met vier anderen ging ik een moeder van een vriend helpen verhuizen en ik vond dat wel relaxt werk. De meeste mensen regelen verhuizen zelf. Ze trommelen wat familie op en huren een busje. Maar niet iedereen houdt van het zware sjouwwerk. Vanaf dat moment kon je ons inhuren om te sjouwen. Het ging tien jaar geleden dus nog om het ontzorgen van particulieren. Daarna kwamen er meer vragen uit de markt en kwamen ook bedrijven naar ons toe om te helpen met materialen of een verhuizen. We hebben toen steeds meer de focus op de zakelijke kant en het ontzorgen van die eerdergenoemde vakmensen gelegd.”

Heb je meer bijbaantjes gehad?

„Altijd en dat is ook wel de reden dat ik mijn studie niet heb gehaald. Ik was altijd meer bezig met werken dan met studeren. In totaal heb ik wel tien jaar in de horeca gewerkt, bij een softwarebedrijf en ook nog voor een uitzendbureau. En dat vaak naast elkaar, De Sjouwers was in het begin ‘voor erbij’.”

De Sjouwers profiteerde van corona

De Sjouwers was er uiteindelijk in 2021, coronatijd. Toen viel er toch helemaal niets te sjouwen?

„De Sjouwers heeft in zekere zin juist van die tijd geprofiteerd. Heel veel op- en afbouwpersoneel in de evenementenwereld is in de coronatijd iets anders gaan doen. Toen corona eenmaal voorbij was, wilde iedereen naar buiten. Er waren ongelooflijk veel evenementen, maar er was geen personeel meer om die evenementen op te bouwen. De Sjouwers was er echter wel.”

Ik zat natuurlijk lang in de horeca, dat was een beetje het uitgaan voor mij.

Weet je zelf waar jouw ondernemersbloed vandaan komt?

„Mijn ouders hadden vroeger een supermarkt en ik heb nog wat ondernemende mensen binnen de familie. Mijn broers en zussen ondernemen juist helemaal niet. Dus of het in het bloed zit of volledig bij mezelf vandaan komt, ik weet het niet.”

‘In de horeca werken was uitgaan voor mij’

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan, naast al die handeltjes waar je over had? Heb je bijvoorbeeld in Maartensdijk ook aan de lampen gehangen?

„Maartensdijk heeft niet eens een kroeg, haha. Ik zat natuurlijk lang in de horeca, bijvoorbeeld in een feestcafé in Hilversum. Dat was een beetje het uitgaan voor mij. Ook in mijn studententijd heb ik genoeg feestjes meegemaakt hoor.”

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, bijvoorbeeld financieel, of hebben jij en Thom alles zelf uitgezocht?

„Thom en ik hebben wat gesprekken gevoerd met ervaren ondernemers, maar we hebben vooral veel zelf gedaan en ontdekt. Ik denk dat dat het juist heel erg leuk maakt. Je kent je eigen bedrijf zelf het beste. Adviezen hebben we heus gevraagd, maar dat was vaak ter bevestiging van wat we zelf al dachten.”

Kleine valkuilen, enthousiasme voorbijgegaan

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Ben je ze met De Sjouwers tegengekomen?

„Zeker. Een interessant voorbeeld is dat je je enthousiasme voorbij kunt gaan. Er was een opdrachtgever die we al lange tijd wilden binnenhalen. Uiteindelijk lukte dat en zijn we gelijk gaan leveren, heel veel gaan leveren, zonder goede controle van dat bedrijf. Tot een factuur niet werd betaald en de volgende ook niet, het liep maar op. Dat bedrijf bleek failliet te gaan en die keer liepen we meer dan 50.000 euro mis. Voor ons was dat een leermoment dat je door enthousiasme alleen niet zomaar met iedereen in zee moet gaan.”

Helaas heb ik weinig tijd meer om zelf naar klussen te gaan.

Kan je naar tevredenheid van jullie bedrijf leven?

„Jazeker, zeker.”

Delegeer je bij De Sjouwers meer dan je sjouwt?

„Ja en daar zeg ik ‘helaas’ bij. Helaas heb ik weinig tijd meer om zelf naar klussen te gaan.”

Heb je nu een ‘9 tot 5-baan’ of is het meer dan dat?

„Het is meer dan dat, maar het verschilt per periode. We zitten nu midden in het evenementenseizoen, dat is heel erg druk. Op kantoor werken we deze tijd in shifts, waardoor we van 7.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur in de avond bemand zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er zelf van zeven tot elf zit, maar wel langer dan normaal.”



Sociaal leven naast De Sjouwers

Je bent jong en ondernemend, maar kun je ook tijd maken voor andere leuke dingen?

„Het betekent wel dat ik er heel veel mee bezig ben en dat ik ook in mijn vrije tijd aan De Sjouwers denk. Ik maak echter zeker tijd voor andere leuke dingen, want je moet ergens een uitlaatklep hebben. Dat is belangrijk, dus ik sport veel en ga nog weleens naar een feestje. Dus ja, ik heb zeker ook nog een leuk sociaal leven.”

Hoe jonger je bent, hoe beter het is om te beginnen met ondernemen.

Wat is je levensmotto?

„Doe wat je leuk vindt en laat je niet leiden door wat anderen daarvan vinden en denken of wat de standaard zou zijn. Ik geloof er heel erg in dat als je iets doet wat je leuk vindt, het uiteindelijk vanzelf wel komt.”

Als er nu ergens een jonge Vince rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen en later een groot bedrijf wil beginnen, wat zou je hem als advies willen meegeven?

„Ik zou dan zeggen ‘laat dat ‘ik ga later een groot bedrijf starten’ uit je hoofd’ en begin gewoon zo vroeg mogelijk. Ik heb er zelf achteraf haast spijt van dat ik op mijn 16e niet meteen heb doorgezet. Je leert er zóveel van. Hoe jonger je bent, hoe minder risico’s je hebt. Mocht het niet lukken, dan heb je nog steeds je hele leven voor je. En dan heb je nog geen hypotheek, vrouw en kinderen. Hoe jonger je bent, hoe beter het is om te beginnen met ondernemen.”

