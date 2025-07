Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Morgen beslissing over asielwetten Faber: één belangrijke partij nu al tegen en wat doet PVV?

De asielwetten van de inmiddels lang vertrokken minister Marjolein Faber (PVV) krijgen morgen in de Tweede Kamer groen of rood licht. Eén belangrijke partij, het CDA, heeft vanmorgen aangegeven toch tégen te zullen stemmen.

De asielwetten stammen nog van het complete kabinet-Schoof, dat ging voor ‘het strengste asielbeleid ooit‘. Dick Schoof hoopt er morgen nog altijd het beste van, zei hij deze week. Maar wat zal er gebeuren? Gaat ook PVV tegenstemmen, als de asielwetten ‘een slap aftreksel’ van wat ooit bedoeld was, worden? Nieuws van de Dag blikte gisteravond op SBS6 – zie de video hierboven – alvast vooruit.

De asielwetten van Faber

Het gaat morgen om misschien de meest beeldbepalende wetten van het inmiddels demissionaire kabinet. Deze twee asielwetten regelen dat niet elke asielzoeker onder dezelfde voorwaarden in Nederland mag blijven. Ze maken gezinshereniging moeilijker, verblijfsvergunningen korter en schaffen ook de verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd af. In vaktermen: het gaat om zowel de asielnoodmaatregelenwet als het tweestatusstelsel.

Het CDA stemt morgen sowieso tegen allebei de asielwetten. Gisteren bestond daar nog twijfel over, maar partijleider Henri Bontenbal was nu duidelijk. Geert Wilders van de PVV vond daar, op X, direct iets van: „CDA maakt Nederland kapot” (maar dan in hoofdletters). Wat PVV zelf doet, liet de genoemde Wilders nog in het midden: „U zult tot donderdag moeten wachten.”

Vooral in de Eerste Kamer is de steun van het CDA belangrijk. De partij is met name tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, dat door de Kamer aan de wet is verbonden.

Als iedereen z’n gezond verstand gebruikt, houden we de wetten van Faber over.

‘Stemmen tegen alles wat een afzwakking is’

Nieuws van de Dag ging gisteravond in op de asielwetten van voormalige minister Faber van Asiel en Migratie. Gisteren behandelde de Tweede Kamer al niet minder dan 44 amendementen om de asielwetten aan te passen. Dat wordt dus nogal spannend morgen. Caroline van der Plas van BBB zegt bijvoorbeeld: „Wij stemmen tegen alles wat een afzwakking is. Als iedereen z’n gezond verstand gebruikt, houden we de wetten van Faber over. Het zou dan ook vreemd zijn als de PVV tegen gaat stemmen, want dat stemmen ze tegen hun eigen strengste asielbeleid ooit.”

Politiek duider Thomas van Groningen ziet het gunstig in voor Wilders, aangezien er na het stemmen over de amendementen „geen sprake van afzwakking is”. „Dus kijken we met z’n allen naar Geert Wilders. Zo van ‘ja vriend, ga je nou voor of tegen stemmen?’ Wilders staat natuurlijk gigantisch in z’n hemd straks als ie tegen de asielwetten van Faber stemt.”

