Met dit simpele handtrucje zou je kunnen zien of je veel rimpels krijgt, maar klopt dat wel?

Aan de hand van een simpel trucje kunnen zien of je gezicht vroegtijdig zal verouderen: als we een viral TikTok-video moeten geloven, is het mogelijk. Maar kan dit écht? Metro checkte bij osteopaat Annemijn Soetendaal.

In een TikTok-video met meer dan 18,7K views beweert osteopaat Dr. Ales Ulischenko dat je met een simpele test kunt zien of je gezicht snel zal verouderen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, volgens hem, is proberen je volledige hand in je mond te stoppen. Als je niet alle vingers in je mond krijgt, dan betekent dit dat je kauwspieren zijn overbelast. „En dit zal één van de eerste redenen zijn dat je neus- en lippenplooien (lijnen van je neus naar mond, red.) krijgt, je wangen gaan hangen en je een dubbele kin krijgt”, aldus Ales Ulischenko.

De video in kwestie

Volgens de TiKTok-osteopaat trekt een gespannen kauwspier het gezichtsweefsel van de rand van de kaak naar binnen, naar het midden van het gezicht – in de richting van de jukbeenderen en de neus. „Het gevolg is dat de onderkaak omhoog komt, de kin naar binnen wordt geduwd, de wangen gaan hangen en er ​​neuslippenplooien en een dubbele kin ontstaan.”



Vertelt deze truc je echt of je gezicht snel veroudert?

Maar moeten we nu allemaal massaal schrikken als onze hand niet in zijn geheel in onze mond past? Volgens osteopaat Annemijn Soetendaal is dat gelukkig niet het geval. Volgens haar ligt het allemaal een stuk genuanceerder dan wat Dr. Ales Ulischenko beweert. „Los van het feit dat vingers bij iedereen een andere dikte hebben, wat dit trucje al niet erg betrouwbaar maakt, zijn er meerdere factoren die invloed hebben op hoe ver jij je kaakgewrichten open kan doen. Je kunt op basis hiervan dus geen conclusies trekken over de mate van spierspanning of de spieroverbelasting van je kaakspieren.”

Geen reden tot paniek

Maar wat zorgt dan voor neus- en lippenplooien, hangende wangen en een onderkin? „Als je het mij vraagt, komt dit bij de meeste mensen door onder andere collageenverlies en genetische factoren”, zo legt Annemijn Soetendaal uit. „Een te hoge spierspanning kan wél zorgen voor verminderde doorbloeding en lymfedrainage in het gebied en kan leiden tot toegenomen spanning in het bindweefsel. En dit kan indirect weer bijdragen aan veranderingen in het gezicht en veroudering.”

Toch hoef je volgens haar niet meteen in paniek te raken als je gehele hand niet in je mond past. „Maar het kan wel wijzen op verschillende kaakproblemen, dus mocht je hier nu veel last van hebben, kun je altijd bij een osteopaat langsgaan voor verder onderzoek.”

Handige tips

Om je kauwspieren wat meer ontspannen te krijgen, heeft Annemijn Soetendaal nog wel drie handige trucjes. „Want of het nu verouderingsverschijnselen geeft of niet, een te gespannen spier is nooit goed.”

