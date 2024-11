Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

School sluit Magister af voor ouders om prestatiedruk te verlagen: ‘Symptoom van bemoeizucht’

Ouders niet langer de optie geven de cijfers van hun kinderen in te zien via Magister? Een school in Zeist gaat dat voor drie maanden proberen. Ouders krijgen tijdens de proef geen toegang meer tot de school-app magister, in een poging de prestatiedruk voor leerlingen te verlagen.

Het idee komt van docent economie Stijn Uittenbogaard, nadat hij uit zijn eigen onderzoek ondervond dat leerlingen prestatiedruk voelen vanwege de app.

Magister

Magister is een digitaal schooladministratiesysteem dat voornamelijk wordt gebruikt in het voortgezet onderwijs. De software wordt gebruikt op heel veel scholen in Nederland. Leerlingen kunnen er onder andere hun rooster en cijfers op zien, maar ook ouders hebben toegang tot de app en dus tot de cijfers van hun kinderen.

Dat laatste is de komende drie maanden niet meer mogelijk op het Jordan Lyceum in Zeist, op het initiatief van Uittenbogaard. Docenten kwamen er daar achter dat kinderen van wie de ouders wél meekijken naar de cijfers, meer druk ervaren dan hun klasgenoten van wie de ouders dat niet doen.

„Ouders zien het vaak als interesse tonen, maar voor leerlingen voelt het meer als over de schouder meekijken”, legt Uittenbogaard uit tegen RTL Nieuws. In plaats daarvan raadt Uittenbogaard het de ouders aan om samen met hun kinderen naar de resultaten te kijken. „Je mag kinderen best meer regie geven.”

Prestatiedruk

Jongeren kampen al langer met toenemende prestatiedruk. In 2021 deed het CBS nog een grootschalig onderzoek, waaruit bleek dat stress over werk en school onder jongeren aan het toenemen is.

Jongeren voelen naarmate ze ouder worden namelijk meer prestatiedruk. Vrouwen ervaren dat meer dan mannen. Vier op de tien jongeren ervaren druk om aan verwachtingen te voldoen. Wie precies die hoge verwachtingen hebben? Ouders en de maatschappij lijken de boeman, bij leerlingen van de middelbare school hebben ook docenten deels schuld.

Metro sprak destijds met zes jongeren die prestatiedruk ervoeren. Waaronder de 19-jarige Mylene Quint uit Hilversum: „Prestatiedruk is iets dat zich afspeelt bij mij sinds de middelbare school. Ik heb een enorme angst voor het woord ‘deadline’.”

Bemoeizucht

Het hebben van een app waar ouders ‘stiekem’ de cijfers van hun kinderen in kunnen kijken, helpt niet volgens Uittenbogaard. Ook ontwikkelingspsycholoog Steven Pont ziet mindere kanten aan Magister. Hij noemt de app zelfs „een symptoom van bemoeizucht” en benadrukt dat „Magister vaak als controlemiddel wordt ingezet, wat tot weerstand kan leiden”.

„Als je je voortdurend bekeken voelt zonder reden, werkt dat verzet in de hand. Pubers willen graag grenzen oprekken”, legt hij uit. „Vrijheid waar het kan en controle waar het moet, dat is de juiste balans. Want als je als ouder er met kerst pas achter komt dat een kind alleen maar drieën heeft, dan is het te laat. Maar het moet af en toe fout kunnen gaan.”

Positief

Ouders van kinderen op de school in Zeist reageren vrijwel allemaal positief, zo laat Uittenbogaard weten. „95 procent van de ouders reageert heel positief. Ze krijgen tussendoor al tussenrapportages over hoe het gaat op school. We vergaderen uitvoerig op school. Dus het is echt niet zo dat er nu geen zicht meer is op leerlingen. En het gaat niet om ouders een lesje te leren, maar om te kijken wat het doet met de prestatiedruk.”

