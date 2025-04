Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nancy verloor haar zoon bij een ongeluk: ‘Mijn leven is verwoest’

Het aantal dodelijke slachtoffers door een ongeluk in het verkeer nam vorig jaar iets af, werd gisteren bekendgemaakt. Maar je zou maar een dierbare zijn van iemand die een van de verkeersslachtoffers is. Nancy kan er – helaas – over meepraten.

Nancy Scholten, moeder van haar bij een ongeluk omgekomen zoon Darren, was gisteravond te gast in Nieuws van de Dag. Het programma ging in op het nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat in ons land in 2024 675 mensen waren omgekomen bij een ongeluk in het verkeer. Dat waren er negen minder dan een jaar eerder en 491 minder dan een kwart eeuw geleden.

Een ongeluk is natuurlijk nooit goed nieuws

Het klonk bijna als een vorm van goed nieuws, maar dat is een ongeluk met een dodelijk slachtoffer natuurlijk nooit. Al helemaal niet voor nabestaanden, maar ook niet voor het overheidsdoel in Nederland: nog maximaal driehonderd verkeersslachtoffers in 2030. Dat lijkt amper haalbaar met de huidige cijfers. Ondanks campagnes als Zet ‘m Op, over het dragen van een fietshelm, daalt het aantal mensen dat om het leven komt bij een ongeluk, niet snel genoeg. Dronken achter het stuur stappen, ondanks het rijden – ook op de fiets – ‘op je telefoon zitten’ en ook pure pech: het komt allemaal nog heel vaak voor.

Omgekomen door dronken, onverzekerde automobilist in gestolen auto

Nancy Scholten maakte intens verdriet mee door haar zoon Darren bij een ongeluk te verliezen. Toch was zij zo dapper om in Nieuws van de Dag, zoals je in de video hierboven kunt zien, haar verhaal te vertellen. „Het gaat niet zo goed met me”, gaf zij in de studio ook toe. „Mijn leven is zo goed als verwoest.” Darren zat op de fatale dag in de auto bij een vriendin. Zij reden verkeerd en maakten een U-turn. Daarbij werden zij gegrepen door een automobilist uit Oekraïne. De man bleek dronken, onverzekerd en rond te rijden in een gestolen auto.

Dat zij voor tv haar verhaal wilde doen, is bijzonder. Nancy komt niet vaak meer buiten na het ongeluk. „Ik leef in mijn eigen bubbel.”

