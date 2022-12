Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Proppen of vouwen? Dit doen de meeste Nederlanders op de wc

Naar het toilet gaan als je partner in dezelfde ruimte is? Voor bijna de helft van de Nederlanders is dat geen probleem. In een onderzoek van Markteffect in opdracht van Saniweb blijkt dat 48 procent van de vrouwen naar de wc gaat in het bijzijn van hun partner, tegenover 38 procent van de mannen. Sommige mensen doen echter liever de deur op slot. Maar het onderzoek leverde nog meer interessante bevindingen op, bijvoorbeeld of de meeste Nederlanders proppen of vouwen.

Zo blijkt dat 39 procent van de ondervraagden altijd de deur op slot doet, ongeacht de locatie van het toiletbezoek. Ook blijkt dat het vouwen van wc-papier de grote favoriet is onder Nederlanders, ten opzichte van proppen. 79 procent van de Nederlanders vouwt zijn of haar toiletpapier voor het afvegen van de billen, slechts 18 procent ‘propt’. Dit blijkt uit het onderzoek waarin meer dan 1.500 respondenten ondervraagd werden over hun toiletgewoontes.

Vouwen of proppen? Dit zijn de toiletgewoontes van Nederlanders

Of je nou een vouwer of propper bent, één ding is belangrijk en dat is dat er natuurlijk wel toiletpapier moet hangen. Ruim één op de drie respondenten geeft aan zich te ergeren aan een lege rol op de hanger. Ook het verkeerd ophangen van de toiletrol staat in de top 3 van irritaties in de toiletruimte, blijkt uit het onderzoek. De toiletrol hangt in Nederland veruit het vaakst met de kant die je afscheurt van de muur af (81 procent).

Bijna vier op de tien Nederlanders doet de toiletbril en deksel omlaag na het toiletbezoek. Een toiletbril die nog omhoog staat bij een bezoek aan de wc is voor velen een grote irritatie. In het onderzoek zegt 13 procent van de ondervraagden dat een toiletbril die omhoog staat een grote irritatie is als ze naar de wc gaan. Eén op de tien respondenten geeft aan de toiletbril omhoog te laten staan nadat zij hebben doorgetrokken.

Telefoon scrollen tijdens de grote boodschap

Nederlanders nemen uitgebreid de tijd voor de grote boodschap. Het grote merendeel van de Nederlanders zit drie tot tien minuten op het toilet voor een ‘nummertje twee’. Ruim een kwart (26 procent) zit tussen de zes en tien minuten. Wat we doen tijdens het doen van de grote boodschap? 43 procent gebruikt zijn of haar telefoon tijdens het toiletbezoek. Bijvoorbeeld om nieuws te lezen of filmpjes te kijken.

Op Wereld Toiletdag in november van dit jaar bleek dat Nederlanders meer doorspoelen dan alleen hun plas, poep en papier. Bijna vier op de tien Nederlanders spoelt vochtige doekjes en tampons door de het toilet. Een slechte zaak, aangezien dat de boel goed kan verstoppen. Ook frituurvet blijkt een favoriet ‘goedje’ om via het toilet af te voeren. Dit vet eindigt bij 38 procent van de Nederlanders nog in de gootsteen of wc.