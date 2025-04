Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat is de buffelboete die zeker 70.000 Nederlanders in de portemonnee raakt?

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat maar liefst 700.000 Nederlanders met een laag inkomen sinds januari de dupe zijn van de zogeheten ‘buffelboete’. Zij verdienen sinds dit jaar minder, maar moeten tegelijkertijd ook tot 450 euro meer belasting betalen. Waarom is dat zo? En wat houdt de buffelboete precies in?

De buffelboete is ontstaan door een wijziging van het belastingstelsel. Om mensen met een laag inkomen te ontzien, kwam er een extra belastingschijf met een lager tarief. Maar om die maatregel te kunnen betalen, is de algemene heffingskorting verlaagd en ook de arbeidskorting toegepast. Hierdoor betaalt een grote groep mensen met een laag inkomen nu juist nóg meer belasting. Het gaat hierbij om werkenden met een inkomen tussen de 12.000 euro en 25.000 euro per jaar.

Hoeveel gaan mensen er op achteruit door de buffelboete?

In de praktijk komt het erop neer dat een werkende met een jaarinkomen van 15.000 euro dit jaar gemiddeld 403 euro extra aan belasting moet betalen. Bij een werkende met een jaarinkomen van 20.000 euro loopt het op tot 430 euro extra. Verdien je 24.000 euro per jaar? Dan betaal je zelfs tot 451 euro meer belasting dan vorig jaar.

Deze toename wordt veroorzaakt door de verlaging van de algemene heffingskorting die voor al deze groepen is verlaagd met 294 euro. De arbeidskorting daalde met 241 euro tot 368 euro, afhankelijk van het inkomen. De extra belastingschijf, die lage inkomens zou moeten ontzien, levert in de praktijk maar een voordeel op van 132 euro tot 211 euro.

Wie gaan er vooral op achteruit?

Met name mensen die werken in callcenters, apotheken, winkelketens, de kraamzorg en kinderopvang zijn de dupe van de maatregelen. Daarnaast is volgens vakbond FNV driekwart van de getroffenen vrouw, omdat vrouwen vaker parttime werken. „Veel van deze mensen hebben een klein pensioen, hoge huurlasten, en bouwen een kleine buffer op. Juist zíj worden nu gestraft. Dat is een klap in hun gezicht”, zo vertelt Linda Vermeulen, bestuurder FNV, aan Radar.

Petitie tegen de buffelboete

Om deze reden is FNV met de petitie ‘Schaf de Buffelboete af’ gestart. Hiermee hopen zij vóór de voorjaarsnota, wanneer de belastingmaatregelen definitief worden vastgesteld, nog wat druk te kunnen zetten. Volgens Linda Vermeulen is het belangrijk dat mensen zich uitspreken, ook als je zelf niet direct door de maatregel wordt geraakt. Je kunt de petitie hier ondertekenen.

Reacties