Zo herken je volgens de politie criminele activiteiten in je buurt

Schietpartijen, drugsafval in natuurgebieden en explosies in woonwijken: we kijken er tegenwoordig haast niet meer van op. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie willen mensen actiever betrekken bij de strijd tegen criminele activiteiten en komen daarom met de publiekscampagne Vreemd of verdacht?

De campagne, die maandag officieel van start gaat, is bedoeld om het bewustzijn van Nederlanders te vergroten en hen actiever te betrekken bij de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De signalen van criminele activiteiten

Hoe kun je de signalen van criminele activiteiten herkennen? En wat kun je doen als je denkt dat er criminele activiteiten plaatsvinden in jouw buurt? „De basisregel? Als je merkt dat iets niet helemaal klopt is het belangrijk om alert te zijn en het te melden. Het kan een aanwijzing zijn voor activiteiten die de veiligheid in jouw buurt bedreigen”, aldus minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.

In de campagne, geregisseerd door Achmed Akkabi, komen verschillende signalen voorbij die kunnen betekenen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld het ruiken van een vreemde geur in je portiek. Of een woning met wel heel veel camera’s. In de campagne komt ook een moeder voor, die dure cadeaus krijgt van haar zoon. Dit terwijl hij niet het geld zou moeten hebben om dit soort cadeaus te betalen. Stuk voor stuk situaties die niet vreemd, maar wel verdacht zijn.

Denk je dan inderdaad signalen te herkennen van criminele activiteiten? Dan is het verstandig om contact op te nemen met buurtgenoten, de wijkagent of politie, of natuurlijk Meld Misdaad Anoniem. Als het gaat om een bekende, is het goed om met een vertrouwenspersoon of de persoon zelf te gaan praten, zo raadt de politie aan.

‘Meld het’

„Veiligheid is iets waar we allemaal aan kunnen bijdragen. Deze campagne laat zien dat iedereen, ongeacht wie je bent of waar je woont, een verschil kan maken. Zie je iets verdachts? Meld het dan”, zo benadrukt Hanneke Ekelmans, verantwoordelijk voor de portefeuille ondermijning bij de korpsleiding van de politie.

„Zo kan de politie snel handelen en misdaad voorkomen. Met de hulp van de gemeenschap kunnen we samen criminele netwerken aanpakken en onze buurten veiliger maken. Door verdachte signalen te herkennen en erop te reageren, staan we als samenleving sterker tegen criminaliteit.”

