Saskia Belleman over zaken Ali B en Marco Borsato: ‘Het kan heel fout uitpakken’

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman blikt in Goedemorgen Nederland vooruit op twee spraakmakende rechtszaken in 2025: die rondom Ali B en Marco Borsato. Wat verwacht zij hiervan?

Ali B stond in juni terecht in de rechtbank voor vier zedenfeiten met drie vrouwen. Specifiek ging het over twee verkrachtingen en twee aanrandingen, van onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme.

De rapper werd vrijgesproken van verkrachting van Ten Damme, maar is in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat Ali B een vrouw heeft verkracht in een andere zaak. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij.

Marco Borsato wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor ontucht. Een toen 22-jarige vrouw deed daarvan in december 2021 aangifte van. Zij beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de nu 56-jarige hitzanger. Ze deed aangifte wegens „onzedelijke handelingen”.

Hoger beroep Ali B

Op 17 april staat het hoger beroep van Ali B op de agenda. „Het is geen inhoudelijke behandeling”, licht Belleman toe in het WNL-programma. „Daar is nog geen datum voor. Er wordt gekeken of al het onderzoek dat nodig is, gedaan is. Moeten er bijvoorbeeld nog getuigen gehoord worden? Het is een soort regiezitting. Er zal misschien aan het eind van het jaar een inhoudelijke behandeling zijn, maar dat weten we nog niet.”

Er zijn nauwelijks nieuwe ontwikkelingen sinds afgelopen juli. „Het zal grotendeels gaan over dezelfde fouten. De rechtbank heeft in één geval, van zangeres Jill Helena, aanranding niet bewezen geacht. Het Openbaar Ministerie zegt dat er voldoende bewijs voor is. De rechtbank gelooft Jill Helena, maar zegt dat er geen bewijs voor is. Ali B houdt vol dat hij onschuldig is.”

Een hoger beroep kan nog alle kanten opgaan. „Appelleren is riskeren. Het kan heel fout uitpakken voor Ali B. Het kan een hogere straf worden, omdat het hof er anders over denkt dan de rechtbank. Maar het kan ook een lagere straf worden”, legt Belleman uit.

Dit jaar waarschijnlijk behandeling zaak Marco Borsato

Het heeft lang op zich laten wachten, maar het lijkt erop dat de zaak rondom Marco Borsato er eindelijk aankomt. Belleman: „We gaan er vanuit dat dit jaar de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Ik weet dat er in januari nog twee dagen getuigenverhoren zijn. Daarna wordt gekeken of er aanvullend onderzoek nodig is. De verwachting van Borsato’s advocaten is dat de zaak dit jaar wordt behandeld, maar niet voor de zomer. Dit duurt echt wel heel lang.”

Ze legt uit waarom: „De advocaten vinden het onderzoek van het OM slecht en hebben gevraagd om een aanvullend onderzoek, om getuigen te horen. Dat neemt tijd in beslag. Ze hebben een groot aantal getuigen aangedragen die ontlastend zouden kunnen verklaren. In hoeverre dat concreet is, weten we niet. In zedenzaken zijn er zelden of nooit getuigen die erbij zijn geweest. Het is afwachten.”

Horen we de uitspraak nog dit jaar? Belleman: „Doorgaans is het zo dat, als zo’n inhoudelijke behandeling wordt afgesloten, er na twee weken een uitspraak plaatsvindt. Misschien dat de rechter iets langer neemt in dit geval. Dat zou 3 à 4 weken kunnen worden.”

