Deze vormen van criminaliteiten namen vorig jaar af (en deze toe)

Zakkenrollerij, diefstal en geweldsdelicten. Hoe vaak komen deze en meer vormen van criminaliteit voor in Nederland? Het Openbaar Ministerie (OM) maakt het vandaag bekend in het jaarverslag over 2023. Zo namen sommige vormen van criminaliteit af en andere toe.

Het aantal moord- en doodslagzaken, inclusief pogingen daartoe, nam vorig jaar bijvoorbeeld met 10 procent af. Het aantal bedreigingen daalde met 9 procent en mishandelingen met 4 procent.

Vormen van criminaliteit

Het aantal woninginbraken nam vorig jaar af met 7 procent en het aantal gewapende overvallen ook, met 19 procent. Maar andere vormen van criminaliteit namen echter toe. Vorig jaar groeide het aantal winkeldiefstallen verder met 12 procent en diefstallen van brommers en fietsen met 5 procent. Zakkenrollerij nam met 20 procent toe.

Het aantal ernstige geweldsdelicten onder minderjarige verdachten blijft naar verhouding nog hoog, meldt het OM. Daarbij gaat het om delicten als zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing en ernstige bedreiging. Vorig jaar ging het in zo’n 14 procent van de nieuwe jeugdmisdrijven om een ernstig geweldincident, terwijl dat in 2019 nog zo’n 11 procent was.

Jaarcijfers Openbaar Ministerie

Ook het aantal strafzaken met een jongere verdachte van (een poging tot) doodslag noemt het OM naar verhouding hoog liggen. Vorig jaar ging het in 1,5 procent van de nieuwe ingestroomde jeugdmisdrijven om doodslag, waarvan het in 93 procent een poging betrof.

🕵️‍♂️ Het aantal strafzaken in behandeling bij het OM in 2023 Het OM nam in 2023 in totaal ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling, waaronder 177.900 nieuwe misdrijfzaken. Dat is een lichte afname ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam, net als in 2022 toe, naar 195.000.

Explosievenproblematiek

Het OM noemt de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit een belangrijke prioriteit. Vorig jaar werden 2426 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

De effecten van zware criminaliteit zijn vaak lokaal zichtbaar, meldt het OM. „Ook de explosievenproblematiek laat dit goed zien; de criminaliteit komt letterlijk aan de voordeur, met alle gevolgen en gevoelens van onrust binnen de betreffende wijken van dien.”

‘Lijkt steeds meer sprake van kopieergedrag’

De politie telde vorig jaar zo’n 900 aanslagen en pogingen daartoe. „De achtergrond van de explosies is veelal gelegen in een conflict in het criminele drugscircuit. Maar er lijkt steeds meer sprake van kopieergedrag.” Volgens het OM worden explosieven inmiddels ook geplaatst bij burenruzies, relationele conflicten of om zakelijke redenen. Regelmatig zijn hierbij jonge tot zeer jonge verdachten betrokken.

