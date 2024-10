Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er zijn steeds meer 3D-geprinte vuurwapens, wat een reden voor zorgen is

Steeds meer vuurwapens, granaten of andere dodelijke wapens worden gemaakt met 3D-printers. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Openbaar Ministerie (OM) maken zich daar zorgen over.

Waar criminelen vroeger erg hun best moesten doen om aan wapens te komen, gaat dat vandaag de dag een stuk makkelijker. Je hoeft er namelijk niet voor het criminele milieu in. Een pistool of een handgranaat kan zo uit een 3D-printer rollen.

Julian C. maakte vuurwapens in ‘printfabriek’

De rechtbank in Amsterdam deed onlangs uitspraak in een zaak tegen een 33-jarige man uit Hoogvliet, Julian C. Hij bestierde een heuse wapenfabriek, bestaande uit 3D-printers. Tijdens een huiszoeking vonden agenten negen printers. Zes daarvan waren in bedrijf. Er werden op dat moment onderdelen voor de zogenoemde FGC-9-pistolen geprint. FGC staat voor ‘Fuck Gun Control’.

In de VS zou het in 2018 weer legaal worden om dit soort wapens te maken. Maar daar wist de rechter toen een stokje voor te steken, schreef Metro.

C. heeft het maken van de wapens simpelweg geleerd door filmpjes op YouTube te kijken en door het op te zoeken via Google. Politie en OM willen daarom dat er maatregelen komen, waardoor het moeilijker wordt online instructies te vinden. Hij beweerde alleen de onderdelen te maken en de wapens niet in elkaar te zetten.

‘Wat je kunt bedenken, kun je maken met een 3D-printer’

Martin Janssen is deskundige bij team Microsporen en Materialen en initiatiefnemer van het onderzoek naar 3D-geprinte wapens bij het NFI. Hij legt uit hoe de wapenproductie werkt. „Wat je kunt bedenken, kun je maken met een 3D-printer. Dat varieert van alledaagse objecten, zoals bekers en kunst, tot onderdelen voor wapens.”

Het is voor het eerst dat de politie zo’n grote wapenfabriek aantreft die bestaat uit 3D-printers. „We maken ons zorgen over deze toename. Deze strafzaak laat zien hoe groot het probleem is, niet eerder werden er op zo’n grote schaal 3D-wapens geprint”, zegt het OM daarover tegen RTL Nieuws.

Wapenproductie op deze manier is relatief nieuw, ziet het OM. „Tot 2021 zijn er 14 inbeslagnamen van 3D-geprinte wapens geweest, daarna zien onze deskundigen duidelijk een stijgende lijn.” Hier was toenmalig minister van Justitie Dilan Yesilgöz al bang. In 2022 sprak ze haar zorgen uit.

Reacties