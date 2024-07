Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Justitie en Veiligheid pleit voor betere voorbereiding Nederlanders voor mogelijke oorlog

Onze huidige minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel (VVD), moedigt Nederlanders aan meer zelfredzaam en weerbaarder te worden. En dat betekent dat de overheid, bedrijven én de burger zelf voorbereidingen moeten treffen voor als er een conflict zou dreigen.

Hoewel we er niet aan willen denken, klinken er de afgelopen tijd geluiden over burgeroorlog, Russische dreiging, te weinig materiaal en mankracht voor het Nederlandse leger, dienstplicht en allerlei ander tumult. Nu spreekt ook minister Van Weel uit dat Nederlanders beter voorbereid kunnen zijn voor dreiging.

Minister David van Weel pleit voor voorbereiding en weerbaarheid

Van Weel sprak over dat thema in het radioprogramma Sven op 1, van Sven Kockelmann. De minister pleit ervoor dat we weerbaarder worden en volgens hem is een goede voorbereiding belangrijk. Hij noemt als voorbeeld de oorlog in Oekraïne.

„De eerste 78 uur heeft u geen water en elektriciteit. Om u heen hoort u inslagen van raketten en mortieren. Benzinestations zijn dicht. Er staan files in de richting van de veilige vluchtroute. U hoort van uw eigen overheid de eerste 48 uur niets of nauwelijks iets.”

Van Weel vreest dat Nederlanders niet zo goed zijn voorbereid als een situatie als die in Oekraïne zich hier zou voordoen. „Ik denk dat er nog steeds heel weinig mensen zijn die simpele dingen als een zaklamp en water hebben, waarmee zij zichzelf de eerste 24 uur kunnen redden.” Hij vervolgt: „Of dat mensen nadenken over: ‘Waar haal ik mijn brandstof?’, ‘hoe zorg ik voor eten als er even geen winkels zijn?’, ‘wat doe ik zonder elektriciteit?’, ‘heb ik accu’s in huis, zodat ik telefoons kan opladen en contact kan hebben?’ ,’wat als ik geen bereik heb omdat het netwerk eruit ligt?’

Verantwoordelijkheid van Nederlanders

Volgens de minister heeft iedereen daarin verantwoordelijkheid. De burger, bedrijven en de overheid. Zo noemt hij als voorbeeld elektriciteitsbedrijven. „Hebben zij genoeg weerbaarheid opgebouwd in hun netwerken?” Ook geldt dat voor de voedselbranche. Voedselbedrijven moeten volgens Van Weel nadenken over wat te doen bij logistieke problemen. En ook noemt de minister de verantwoordelijkheid van de burger, voor zijn of haar eigen zelfredzaamheid.

Volgens de minister schrikt een weerbare samenleving ook eventuele vijanden af. „Als je weet dat je ons daarmee niet kan raken en dat wij rustig 24 uur zonder elektriciteit kunnen en elkaar daarbij helpen. Dat wij het weer opbouwen en ook de capaciteit daarvoor hebben. Dat maakt ons veiliger.”

