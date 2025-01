Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoogste huurprijzen van Europa? Die vind je in Amsterdam (maar Rotterdam kan er ook wat van)

De prijzen op de woningmarkt zijn hoog. En vooral binnen de vrije sector van de huurmarkt betaal je flinke bedragen voor een woning. Maar weet je waar je in Europa de meest hoge huren betaalt? Dat is in ons eigenste Amsterdam. Maar ook in Rotterdam stegen de huurprijzen flink.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Amsterdam duurst qua huurwoningen, Rotterdamse huurprijzen stijgen hardst

Volgens De Telegraaf zijn de huurprijzen in Amsterdam nog steeds de hoogste van Europa. Overigens zijn deze het afgelopen kwartaal wel licht gedaald, blijkt uit het kwartaalverslag van Europees huurplatform Housing Anywhere, het moederbedrijf van Kamernet. In Rotterdam stegen de huurprijzen het hardst en daarmee tikken de Rotterdamse huurprijzen bijna het torenhoge niveau van Amsterdam aan.

In het laatste kwartaal van 2024 stegen de huurprijzen in 28 populaire Europese steden met 3,1 procent op jaarbasis, blijkt uit het kwartaalverslag. HousingAnywhere vergeleek de huren van 78.000 veelal gemeubileerde appartementen, studio’s en kamers in het eigen aanbod.

Wat kost een huurwoning in grote steden?

Als het over hoge huurprijzen gaat, spant Amsterdam dus de kroon. Een gemeubileerd appartement kost in onze hoofdstad gemiddeld 2100 euro per maand. Een jaar geleden was dat nog 1,6 procent hoger. In Rotterdam zijn de huurwoningen in de vrije sector 22 procent duurder in vergelijking met vorig jaar. Wat je gemiddeld voor een gemeubileerd appartement in Rotterdam betaalt? 1950 euro. In Den Haag staat die bedrag op 1973 euro met een stijging van 13 procent en in Utrecht is dit 1793 euro met een stijging van 3 procent.

