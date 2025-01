Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spaargeld steeds minder waard: ‘7,6 miljard euro verdampte in 2024’

Veel Nederlanders zetten elke maand braaf centjes opzij, om bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe auto of gewoon, als buffer. Maar spaargeld wordt steeds minder waard. Spaarplatform Raisin rekende zelfs uit dat in 2024 7,6 miljard euro ‘verdampte’.

Het advies voor spaarders is dan ook om actief te blijven, zodat je kunt vermijden dat je spaargeld minder waard wordt. Je hebt er immers hard voor gewerkt.

Spaargeld weer minder waard in 2024

Spaarders verloren in 2024 gemiddeld zo’n 1,8 procent aan koopkracht op spaargeld dat vrij opneembaar is, bij termijndeposito’s was het verlies 0,7 procent. De ECB-rente, de rente die de Europese Centrale Bank bepaalt, bleef heel vorig jaar relatief hoog staan, zodat de inflatie enigszins kon worden tegengegaan. Aan het begin van vorig jaar stond de rente op precies 4 procent, inmiddels staat die op exact 3 procent.

Het meeste spaargeld in Nederland is vrij opneembaar, van zulke spaarrekeningen kun je geld opnemen wanneer je dat wilt. De gemiddelde rente op dat soort rekeningen was in 2024 het hoogst sinds 2013. Het ging om gemiddeld 1,47 procent. Maar de inflatie was gemiddeld 3,3 procent in 2024, dus verliezen ‘we’, de spaarders, alsnog geld.

Dat spaargeld minder waard wordt, is een trend die we kennen van de afgelopen jaren. In 2022 was het verlies op spaargeld maar liefst 9,1 procent. In vijf jaar tijd is gemiddeld zo’n 16,5 procent aan koopkracht op (vrij opneembaar) spaargeld verdampt.

💶 Hoeveel spaargeld is er in Nederland? Zoals gezegd is het meeste spaargeld dus vrij opneembaar. Het totale bedrag aan spaargeld in Nederland is 483 miljard euro. 391 miljard euro is vrij opneembaar.

Dit kunnen spaarders doen

Maar wat moet je dan doen met je spaargeld? Je wil immers niet verliezen op centen waar je hard voor hebt gewerkt. Volgens Jasper Berkhout, onderzoeker bij Raisin, moeten spaarders actief blijven. „In 2024 constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat er te weinig concurrentie is op de spaarmarkt. Dit zorgt ervoor dat nog té veel mensen genoegen nemen met een lage rente. Door de inflatie verdampt spaargeld ieder jaar opnieuw. Spaarders moeten actief blijven, want er zijn hogere rentes beschikbaar op de markt.”

Eelco Habets, algemeen directeur Nederland van Raisin, heeft het volgende advies paraat: „Drie concrete stappen die spaarders kunnen nemen: zorg ervoor dat je alleen het hoognodige op je betaalrekening laat staan, overweeg een online spaarrekening met een hogere rente te openen in Nederland of in een ander Europees land en knip je spaargeld op. Geld dat je langer kunt missen, zet je vast op een termijndeposito met een vaste, hoge rente.”

