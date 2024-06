Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wet Betaalbare Huur aangenomen: wat houdt het in en wat betekent het voor jou?

De Eerste Kamer heeft de Wet Betaalbare Huur aangenomen. Dit moet het antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt. Wat houdt de wet precies in? En wat betekent het voor jou?

Coalitiepartij PVV steunde zoals verwacht de wet, maar coalitiegenoten VVD en BBB niet.

Wat houdt de Wet Betaalbare Huur precies in?

De maximale huurprijs wordt straks bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, oftewel een puntensysteem. Hierin worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Straks mogen verhuurders voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten.

Daarnaast wordt de puntentelling ‘dwingend’: waar huurders nu nog zelf met een telling naar hun huisbaas of de Huurcommissie moeten stappen, kunnen gemeenten straks gaan optreden tegen te dure huurwoningen. Huisbazen die te veel huur vragen, kunnen onder meer een waarschuwing of boete krijgen.

Onder de wet krijgen gemeenten meer bevoegdheden om op te treden tegen huurprijzen die hoger liggen dan het puntenstelsel voor huurwoningen toelaat. Ze kunnen ingrijpen na meldingen van huurders, maar mogen ook op eigen initiatief handhaven.

Wanneer gaat de wet precies in?

De wet, die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen, gaat al aanstaande maandag van kracht. Dat is één dag voordat het nieuwe kabinet aantreedt. Omdat de puntentelling voor de middensector pas gaat gelden bij nieuwe contracten, zal het even duren voordat alle huren in die sector zijn ingeperkt.

De taken van de gemeenten komen er pas op 1 januari bij. Uit een oproep van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek dat gemeenten nog niet klaar waren om de nieuwe regels in te zetten en meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding. DE VNG vroeg de senaat een motie te steunen om gemeenten meer tijd te geven. De motie om gemeenten een halfjaar uitstel te geven, werd unaniem aangenomen. Hugo de Jonge (demissionair minister van Binnenlandse Zaken) zei eerder in een debat al dat hij openstond voor uitstel, maar ook dat hij een halfjaar aan de lange kant vond.

Verhuurders moeten bij een nieuw contract verplicht een puntentelling aanleveren. Het idee is „dat huurder en verhuurder allereerst met elkaar in gesprek gaan” over de huur, zonder meteen in een juridisch conflict te belanden. De aangenomen motie vroeg ook op dit punt om uitstel.

Wat betekent dit voor jou als huurder?

Als huurder sta je sterker in je recht. Op dit moment moet je als huurder zelf naar de Huurcommissie of rechter stappen om huurverlaging af te dwingen. Met de Wet Betaalbare Huur wordt het voor verhuurders verplicht om zich te houden aan de maximale huurprijs. Doen ze dat niet, dan treedt de gemeente op. Maar let op: de wet is dus alleen van toepassing op nieuwe contracten, dus je profiteert er in je huidige huurwoning nog niet van.

Wat zijn de reacties op de Wet Betaalbare Huur?

Het aannemen van de wet is volgens de Woonbond „een groot succes” voor huurders. „De huurprijzen in de vrije sector zijn compleet losgezongen van de kwaliteit en te vaak wordt huurders het vel over de oren getrokken. Het is goed dat hier nu wat tegen wordt gedaan”, zegt directeur Zeno Winkels.

De wet heeft ook tegenstanders. Veel makelaars en vastgoedkenners waarschuwen dat veel verhuurders zich door de wet gedwongen voelen om hun vastgoed te verkopen. Stichting Fair Huur deed namelijk onderzoek onder vastgoedhandelaren. Door de wet zou het verhuren van betaalbare woonruimtes niet meer rendabel zijn. Hierdoor blijft de huurmarkt, door de verkoop van particuliere huurwoningen, krap.

