Vijf symptomen op die mannen na hun veertigste niet moeten negeren, volgens artsen

Mannen zijn meer dan vrouwen geneigd om een doktersbezoek over te slaan of te vermijden. Maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Deze artsen sommen vijf symptomen op die mannen na hun veertigste niet zouden moeten negeren.

Als je ouder wordt, moet je ook bepaalde signalen van je lichaam serieus nemen. Wist je dat ouderdom op deze twee leeftijden het hardst toelstaat? Hart- en vaatziekten zijn, ongeacht het geslacht, nog steeds een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Als je goed voor je hart zorgt, kun je jouw biologische leeftijd verlagen.

Mannen boven de 40

Mannen blijken niet altijd per se happig op een doktersafspraak. Waarom niet? Angst, ontkenning, wantrouwen richting de medische wereld, bagatelliseren of ‘mannelijkheid’, kunnen daar redenen toe zijn. Maar het vermijden van medische zorg kan ook risico’s met zich mee brengen. Zeker naarmate mannen ouder worden en bepaalde symptomen chronisch worden of van grote invloed zijn op hun leven.

Dr. Steven Lamm, die zich specialiseert in interne geneeskunde, benadrukt tegen Fortune Well dat het belangrijk is ‘jouw getallen’ te kennen. Eerder gaf ook cardioloog Janneke Wittekoek eenzelfde soort advies voor vrouwen. Met getallen bedoelen de artsen de bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel. Getallen die essentieel zijn voor het opmerken van huidige of toekomstige hartziekten.

Cardioloog Antonio Fernandez legt uit dat vroegtijdig signaleren van eventuele hart- en vaatproblemen een hoop ellende kan besparen.

Artsen benadrukken vijf symptomen die mannen niet moeten negeren

De artsen noemen vijf symptomen op die mannen serieus moeten nemen. Sommige van deze waarschuwingen kunnen ook voor vrouwen gelden, maar zij zoomen nu specifiek in op het mannelijke geslacht.

1. Onverklaarbare vermoeidheid

Werk, een gezin, een sociaal leven en alles daaromheen kunnen je uitputten. Het is niet gek dat veel mannen periodes van vermoeidheid ervaren. Maar als vermoeidheid chronisch gaat voelen en je lamlegt? Dan is het raadzaam om langs een dokter te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat mannen met een matig tot hoog niveau van uitputting binnen vijf jaar een 2,7 keer zo grote kans hadden op een hartaanval en binnen tien jaar een 2,25 keer zo grote kans. De studie vond ook een sterke correlatie tussen hoge bloeddruk en matige tot hoge uitputtingsniveaus bij twee derde van deelnemers.

Dr. Lamm vertelt dat vermoeidheid ook gerelateerd is aan andere serieuze aandoeningen bij mannen, zoals depressie. En vooral depressie wordt sterk geassocieerd met een hoger risico op een hartaanval en beroerte.

Het goede nieuws is dat uit onderzoek ook blijkt dat de behandeling van depressie het risico op een hartaanval rechtstreeks kan beïnvloeden. Omdat depressie vaak leefstijlgewoonten verergert die verband houden met hart- en vaatziekten, zoals het een slecht dieet en het drinken van alcohol.

2. Druk op de borst

Ervaar je druk of een knijpend gevoel op de borst? Dan moet je ook langs een dokter gaan. Pijn op de borst is een van de veelvoorkomende symptomen van een hartaanval bij mannen. Toch wordt druk op de borst ook nog vaak gelinkt aan angstaanvallen en alledaagse spijsverteringsproblemen, maar het kan dus iets ergers zijn. „Negeer het niet en ga niet slapen met pijn op de borst”, zegt Lamm.

3. Zwelling in de onderste ledematen

Oedeem of zwelling van de onderste ledematen is vaak een eerste teken van hartfalen. Vochtophoping in de onderbenen, voeten en handen – ook bekend als pedaaloedeem – treedt op omdat het vermogen van het hart om bloed rond te pompen te zwak is. Daardoor bezinkt het bloed en hoopt het op in het weefsel. Uit sommige onderzoeken blijkt ook dat oedeem een ​​voorspeller is van progressief hartfalen.

Oedeem kan ook in verband worden gebracht met andere gezondheidsproblemen, waaronder nierziekten, levercirrose en schildklieraandoeningen. Maar oedeem kan ook ontstaan door te veel zitten of te veel zout. Als het echter chronisch wordt, is dat reden genoeg om naar een arts te gaan, zegt Fernandez.

4. Verandering in inspanningstolerantie

Merk je dat je sneller uitgeput raakt en je vaker minder energie hebt bij inspanning, dan is het raadzaam om een dokter te raadplegen. „Negeer kortademigheid of verandering in inspanningstolerantie niet, omdat dit een heel belangrijk signaal kan zijn dat je je kransslagaders blokkeert”, zegt Lamm. Zeker als het uitgeput raken gepaard gaat met duizeligheid en druk op de borst.

5. Geen erectie in de ochtend

Mannen vermijden vaak om met artsen over hun seksuele gezondheid te praten of zoeken hulp als het niet goed lijkt te gaan. Een van de belangrijkste indicatoren voor de hartgezondheid van mannen is echter hun vermogen om een ​​erectie te krijgen en te behouden.

Bij het beoordelen van de algehele cardiovasculaire gezondheid van een patiënt is het eerste waar Lamm naar vraagt ​​zijn seksuele functie, vooral als hij regelmatig ochtenderecties ervaart. „Om een ​​erectie te krijgen is de orkestratie van zoveel verschillende orgaandelen nodig: je hersenen, je zenuwstelsel, bloedvaten, je hormonen”, merkt Lamm op. „ Dus als een man niet langer wakker wordt met een ochtenderectie, is dat een indicatie dat er iets niet klopt, vooral als je veertig bent.”

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.











