Verhuurders verkopen door Wet Betaalbare Huur massaal woningen: ‘Toekomst betaalbare huurwoningen ziet er beroerd uit’

De Wet Betaalbare Huur, van woonminister Hugo de Jonge, moest het antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt. Maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders aanzet tot de verkoop van huurwoningen. En daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen aanzienlijk op.

De Wet Betaalbare Huur, waar beleggers en verhuurders eerder al van gingen steigeren, zorgt ervoor dat huurprijzen in de vrije sector een maximum krijgen. Deze wet geldt sinds 1 juli.

Wet Betaalbare Huur van Hugo de Jonge

Vragen verhuurders te veel huur voor wat een woning waard is? Dan hangt hen een boete van 22.500 tot 90.000 euro boven het hoofd. Het ministerie schat dat op die manier alle sociale- en middenhuurwoningen een huurprijs van minder dan 1000 euro per maand zullen hebben.

De huurprijs wordt bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, oftewel een puntensysteem. Waarin oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel worden meegewogen.

Wet Betaalbare Huur duwt huurwoningen van de markt

Maar vandaag schrijft De Telegraaf dat de wet de middeldure huurwoningen van de markt duwt. Verhuurders stoppen er namelijk massaal mee zodra de bestaande huurder opstapt.

Want door door de nieuwe regels trekken verhuurders sneller de stekker eruit en verkopen zij hun panden (voor een grote som geld). Volgens een inventarisatie van De Telegraaf zijn de middenhuurwoningen in Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Den Haag momenteel zeer schaars.

Verhuurders en vastgoedbeheerders zien huuraanbod opdrogen

Verhuurders en vastgoedbeheerders vrezen dat de nieuwe wet het aanbod van huurwoningen doet opdrogen. Zo vertelt directeur Djordy Seelmann van verhuurplatform Housing Anywhere tegen de krant: „Zelfstandige appartementen in de middenhuur zien we verdwijnen.”

Ook het delen van woningen door drie of meerdere personen is door de nieuwe wet van de baan. Dit omdat elke bewoner recht heeft op een kamercontract en daardoor kan de huur halveren. Niet meer financieel aantrekkelijk voor de verhuurder dus. Woningverhuurder Toon Mans zegt daarover: „Zulke woningen gaan nu naar twee expats of Nederlanders met een goed inkomen. Die blijken zelfs meer te betalen dan drie mensen eerder deden”, zegt Mans.

Toekomst voor betaalbare huurwoningen beroerd

Vastgoedbeheerder Hans Peter Fris denkt dat de toekomst voor mensen die afhankelijk zijn van betaalbare huurwoningen er beroerd uitziet. „Ze zullen bij bosjes terug moeten naar het ouderlijk huis, wat toch te triest voor woorden is.” Al noemt Fris op dat de branche denkt dat de politiek de regulering zal terugdraaien.

