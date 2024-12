Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanbod middenhuurwoningen flink opgedroogd: ‘Gemiddeld 400 à 500 reacties per woning’

De kloof tussen vraag en aanbod van middenhuurwoningen in Nederland neemt verder toe, melden woningplatformen Huurwoningen.nl en Pararius. Dat komt volgens de platformen door de Wet betaalbare huur.

De Wet betaalbare huur is al langer voer voor zorg. Die wet geldt sinds 1 juli en houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel. Hierin worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen daardoor voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten.

De wet krijgt veel kritiek, vooral van beleggers en verhuurders. De wet van woonminister Hugo de Jonge moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt, maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders massaal aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op.

Kloof tussen vraag en aanbod middenhuurwoningen

Dat strookt met de cijfers van Huurwoningen.nl en Pararius. Het beschikbare aanbod binnen het middenhuursegment is in een jaar tijd met 20,2 procent afgenomen, zeggen zij. Daar staat tegenover dat de vraag is gegroeid met 25,4 procent.

In oktober signaleerden de platformen dezelfde trend, het aanbod daalde in een jaar tijd met 37,6 procent. In het derde kwartaal van 2024 verschoven 62,3 procent meer woningen van de huurmarkt naar de koopmarkt dan in het jaar ervoor. Ook werden minder voormalige koopwoningen te huur aangeboden dan vorig jaar (28,4 procent minder).

De kloof tussen vraag en aanbod leidt ertoe dat het verhuurproces vliegensvlug verloopt. De platformen constateerden dat woningen in het middensegment gemiddeld nog maar 13 dagen online staan. In de grote steden is het zelfs maar 7 dagen. Ook in de vrije sector gaat het rap: een woning staat gemiddeld 22 dagen online. Dit is langer dan vorig jaar, omdat de gemiddelde vierkantemeterprijs van een vrije sector huurwoning is gestegen.

Honderden reacties in grote steden

Gemiddeld krijgt een huurwoning in het middensegment 84 reacties in het derde kwartaal, 25,4 procent meer dan een jaar geleden. Op een woning in een grote stad kunnen zelfs zomaar 400 à 500 reacties binnenkomen. Zo krijgt een huurwoning in het middensegment in Amsterdam gemiddeld 450 reacties, tegenover 39 reacties in de vrije sector.

Ook in Utrecht stromen de reacties binnen: gemiddeld 436 in het middensegment tegenover 65 in de vrije sector. In Rotterdam werd in het middensegment gemiddeld 416 keer geregeerd en in de vrije sector 78 keer. In Eindhoven ging het om 266 reacties in het middensegment tegenover 70 reacties in de vrije sector en in Den Haag om respectievelijk 311 en 43 keer.

‘Enorme vraag in steden extreem zichtbaar’

„De ontwikkelingen in de G5-steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, red.) laten zien hoe ernstig de druk op de huurmarkt momenteel is. Met name in het middenhuursegment zijn de tekorten en de enorme vraag in deze steden extreem zichtbaar. De G5 kent een hoge concentratie van huurders en verhuurders en beleidsveranderingen hier doorgaans snel effect sorteren. De dynamiek die we nu in deze stedelijke gebieden zien, zoals de explosieve vraag en het afnemend aanbod, is een vergrote afspiegeling van de huurmarktproblematiek in heel Nederland”, licht Jasper de Groot, directeur van Pararius, toe.

Huurders moeten steeds meer met elkaar concurreren, zegt De Groot. „Om deze situatie te verbeteren, is het essentieel dat het aanbod aan huurwoningen in beide segmenten wordt vergroot, zodat er meer te kiezen valt voor huurders. Alleen door concurrentie tussen verhuurders onderling, kan de situatie voor huurders op het gebied van keuze, prijs en kwaliteit verbeteren.”

