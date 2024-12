Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op zoek naar een leuke stedentrip? Hier gaan Nederlanders (en Vlamingen) het meest naartoe

Nederlanders en Vlamingen blijken wat stedentrips betreft dezelfde voorkeuren te hebben. De populairste bestemmingen? New York, Rome en Parijs!

Dat blijkt uit onderzoek van reismagazine Columbus Travel.

New York

New York voert de lijst van populaire plekken voor een stedentrip met overtuiging aan. Respondenten prijzen de stad als een ‘bruisende smeltkroes van culturen’, waar kunst, mode, culinair genieten en avontuur samenkomen.

De iconische skyline van de stad draagt natuurlijk ook bij aan de aantrekkingskracht. Vooral opvallend is dat New York niet alleen favoriet is bij twintigers of dertigers, maar bij álle leeftijdsgroepen.

Rome en Parijs

Nederlanders en Vlamingen hebben Rome op de tweede plaats staan, de stad die bekendstaat om zijn romantische en historische charme. Volgens deelnemers aan het onderzoek voelt de stad als één groot openluchtmuseum. Reizigers zijn na één keer ook niet uitgekeken: ze willen er keer op keer heen.

Parijs sluit de top drie af van favoriete plekken voor een stedentrip en is vooral geliefd om zijn veelzijdigheid. Van elegante architectuur tot een opwindend cultureel aanbod, de Franse hoofdstad heeft voor ieder wat wils. Niet voor niets wordt het de stad van de liefde genoemd.

Stedentrip

De rest van de top 10 wordt grotendeels ingenomen door Europese steden. Naast New York staan alleen Tokio (7e plaats) en Singapore (9e plaats) buiten Europa op de lijst. Amsterdam vertegenwoordigt Nederland op de achtste plek, terwijl Istanbul, de drukstbezochte stad van 2023, opvallend genoeg ontbreekt.

Met deze resultaten blijft Europa een trekpleister voor stedentrippers, maar de unieke charme van een stad als New York blijft wereldwijd onweerstaanbaar.

