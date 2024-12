Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is sunset anxiety en hoe voorkom je het?

Heb je wel eens een gevoel van onrust of angstgevoelens wanneer de zon bijna ondergaat? Dan heb je kans dat je last heb van sunset anxiety. Zeker in de wintermaanden, wanneer de dagen kort zijn, doet het fenomeen zich vaker voor. Maar wat is sunset anxiety precies? En hoe voorkom je het?

De kortste dag van het jaar is alweer bijna. Volgens het KNMI gaat op 21 december de zon pas om 08.46 uur op en gaat hij alweer onder om 16.31 uur. Met slechts enkele uren zonlicht -als de zon al schijnt- per dag kan het fenomeen sunset anxiety zich voordoen. Je hebt dan last van angstgevoelens of negatieve gedachten, vaak rond de tijd dat de zon ondergaat.

Geen officiële medische aandoening

Hoewel het geen officiële medische aandoening is, stelden onderzoekers in 2017 al eens vast dat dit soort gedachten rond zonsondergang opspelen. ‘Sundown syndrome’, noemden ze het.

Ook psychotherapeut Israa Nasir, erkent het fenomeen. „Aan het einde van de dag worden herinnerd aan alle dingen die we niet hebben gedaan. Daarbij komt ook dat we weten dat de volgende dag alweer volgepland staat met taken, dus de dingen die we niet af hebben kunnen dat gevoel nog zwaarder maken”, legt ze uit in gesprek met Vogue India.

Psychiater Evita Limon-Rocha vult aan: „Wanneer we na een drukke dag eindelijk een pauze hebben, meestal aan het eind van de dag rond de tijd dat de zon onder gaat, krijgen onze zorgen vrij spel.”

Bovendien verstoort het beperkte daglicht in de wintermaanden onze biologische klok, wat ook weer kan leiden tot een somber gevoel of zelfs depressieve gevoelens.

Zo voorkom je sunset anxiety

Het is daarom belangrijk om voldoende daglicht tot je te nemen, vooral als je overdag veel binnen bent. Tussen 11.00 en 15.00 uur is er het meeste daglicht. Rond die tijd een frisse neus halen kan al een groot verschil maken. Ook helpt het om een werkplek bij een raam uit te zoeken en rond de tijd van zonsondergang een routine op te bouwen om even tot jezelf te komen. „Denk aan het bijhouden van een dagboek of even naar muziek luisteren”, tipt Nasir.

Vorige Volgende

Reacties