Opvallend hoge temperaturen op komst, kans op witte kerst heel klein

De donkere dagen voor kerst verlopen dit jaar extra somber. De komende dagen kunnen we vooral veel bewolking en (mot)regen verwachten. Ook wordt de kans op een witte kerst steeds kleiner. Naar verwachting wordt temperatuur de komende dagen opvallend hoog voor de tijd van het jaar.

Waar het normaal gesproken overdag tussen de 5 en de 8 graden is rond deze tijd van het jaar, kan de temperatuur de komende dagen oplopen tot wel 12 graden, zo meldt Weeronline. In een groot deel van het land ligt ook ook ’s nachts de temperatuur opvallend hoog, met vannacht zo’n 10 à 11 graden. Ook morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk motregen vallen in het oosten en zuidoosten van het land.

Dinsdag en woensdag blijft het naar verwachting vrijwel droog, al staat er wel veel bewolking op de planning. De temperatuur komt dan uit op zo’n 9 graden.

Uitzonderlijk zachte temperaturen

Vanaf donderdag wordt er meer wisselvallig weer verwacht, met perioden van buiten. De temperatuur loopt dan nóg een beetje verder op. Overdag kan het 12 graden worden.

Ook de komende nachten verlopen uitzonderlijk zacht, met temperaturen tussen rond de 5 graden en donderdagnacht mogelijk zelfs niet onder de 10 graden. Ter vergelijking: temperaturen tussen de 0 en 3 graden ’s nachts zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Kans op een witte kerst erg klein

Door de bijzonder hoge temperaturen acht Weeronline de kans op sneeuw tijdens de kerstdagen dan ook klein. Begin deze maand schatte de weersite de kans op een witte kerst nog op zo’n 15 procent, maar daar komt de komende tijd verandering in. Verreweg de meeste berekenen komen tot bovengemiddelde temperaturen doordat de wind uit het westen tot zuidwesten waait. Ook het wisselvallige weer met soms veel wind doet de kans op een witte kerst dalen.

Toch zijn er berekeningen die een kleine kans op sneeuw laten zien, zo’n 15 procent van de voorspellingen. „Maar de kans dat de sneeuw blijft liggen is heel klein”, aldus Weeronline. „Een echt witte kerst zit er waarschijnlijk niet niet, maar je mag dus nog hopen op sneeuwvlokken tijdens de kerstdagen.”

