Eerste zorgpremie 2025 bekend, opnieuw flink omhoog: ‘Rek is er echt uit’

De eerste zorgpremie voor 2025 is bekend. Wie bij DSW verzekerd is, gaat volgend jaar 9,50 euro per maand meer betalen voor een basisverzekering. Dat maakt de relatief kleine zorgverzekeraar, die traditioneel als eerste met de nieuwe premie naar buiten komt, vandaag bekend. Daarmee stijgt de premie van 149 euro naar 158,50 euro.

Dat de zorgpremie met bijna 10 euro stijgt, is het resultaat van de steeds verder oplopende kosten van de gezondheidszorg, zo stelt de verzekeraar, die naar eigen zeggen niet anders kan. Dat deze kosten steeds verder oplopen, komt voor het grootste deel door de toenemende vraag naar zorg, de stijging van de loonkosten en nieuwe behandelmethodes. „Steeds meer mensen krijgen meerdere ziektes tegelijk, waardoor behandelingen steeds complexer worden.”

Zorgen over stijgende zorgpremie

Dat de maandelijkse zorgpremie opnieuw stijgt, baart de directeur van DSW, Aad de Groot, zorgen. „Wij merken dat de grens aan wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt”, zegt hij. „De rek is er echt uit.”

De verzekeraar doet daarom een dringend beroep op de politiek om de jaarlijkse stijging van de zorgpremie te stoppen. „Er zijn nu fundamenteel andere keuzes nodig binnen het huidige zorgstelsel.”

Falende marktwerking

Ook stelt DSW dat de marktwerking in de zorg, waarin zorgpartijen met elkaar moeten concurreren, gefaald heeft. „Het systeem belemmert de samenwerking tussen zorgverzekeraars en juist die samenwerking zou kunnen leiden tot lagere premies.” De verzekeraar pleit daarom voor het deels afschaffen van de marktwerking. „Om de zorg op langere termijn voor iedereen toegankelijk te houden en betaalbaar te houden, moeten we de handen ineenslaan.

Ook ziet de verzekeraar graag een verbod op zogenoemde budgetpolissen, die vooral onder jonge, gezonde mensen populair zijn. „Door het kiezen voor een budgetpolis dalen de zorgkosten niet. Die lagere zorgpremie moet dus opgebracht worden door mensen die niet in staat zijn voor voor een dergelijke polis te kiezen. Dat is gewoon oneerlijk. Het ondermijnt de solidariteit”, aldus De Groot.

