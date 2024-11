Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De weekboodschappen van… Luca: ‘Totaal andere guilty pleasures’

Hoe doe jij je boodschappen en zorg je ervoor dat er elke dag iets lekkers op tafel staat? Die vraag stellen we in samenwerking met het Voedingscentrum steeds aan een andere Nederlander. Dit keer in de rubriek De weekboodschappen van… Luca (26). Hij woont samen met zijn vriend.

Wie doet bij jullie de weekboodschappen?

“Die doen we meestal samen, op zondagavond. We hebben geen auto, dus dan is het fijn als je een extra paar handen hebt om de boodschappen te tillen. Bovendien begint de nieuwe week dan net, dus dan kunnen we daarvoor inkopen. We fietsen een stukje om, zodat we bij de supermarkt met de beste aanbiedingen kunnen winkelen. We letten zeker op wat er in de aanbieding is. Meestal gaat het om producten die in het seizoen zijn, dat is fijn. Als het producten zijn die we vaker gebruiken, slaan we meteen extra in. Mijn guilty pleasures zijn kazen, olijven en vleeswaren. Mijn vriend is juist echt een zoetekauw; voor hem is het snoepschap niet veilig.”

Halen jullie op zondag voor de hele week eten in huis?

“Niet voor de hele week, wel voor een dag of vier. We nemen sowieso altijd twee maaltijdpakketten mee. Geen kant-en-klare, maar zo’n verspakket waarmee je thuis aan de slag kunt. Fijn, want die maaltijden zitten vaak vol groenten, zijn gevarieerd en je hoeft zelf niets te verzinnen. Verder halen we vooral veel groenten in huis, zodat we daarmee iets kunnen maken. We kunnen dan meestal nog veel kanten op: een rijstgerecht, pasta of een maaltijdsoep. Dat laatste is ook makkelijk als je alleen eet.”

Eten jullie niet altijd samen?

“We lopen elkaar vaak net mis. Mijn vriend heeft een kantoorbaan, ik werk op onregelmatige tijden. Soms kook ik ‘s middags vast en lunch ik warm, dan kan mijn vriend het ‘s avonds eten als hij thuis is van werk. Of de een maakt een grote pan nasi en dan eten we daar twee dagen van, maar dan maken we er op dag twee iets extra’s bij. Dan eten we niet precies hetzelfde. We hebben ook genoeg recepten waarop we kunnen terugvallen als we even snel iets moeten maken, onze eigen klassiekers. Zo maak ik graag een tagliatelle met harissa en mijn vriend een stamppotje van knolselderij. We eten niet elke dag vlees of vis; er zijn zat gerechten die heel lekker zijn zonder die toevoeging.”

Waar haal je inspiratie voor gerechten vandaan?

“Ik heb de Hotelschool gedaan en we hebben allebei van huis uit wel iets meegekregen op het gebied van koken. Mijn moeder kookte met groenten uit haar eigen moestuin, mijn schoonvader is ook een goede kok. En social media is tegenwoordig een goede bron om wat nieuws te ontdekken. Sommige gerechten kunnen we bij wijze van spreken blind bereiden. Als we iets nieuws willen proberen, doen we dat sneller in het weekend. Dan hebben we ook wat meer de tijd voor gerechten als lasagne, een Indische maaltijd of – nu het daar weer het seizoen voor is – stoofpotjes.”

Staan jullie in het weekend wél samen in de keuken?

“Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vriend van ons tweeën meer de chef-kok is. Ik ben van de snelle gerechten met veel groenten, hij heeft wat meer geduld om langer in de keuken te staan. Hij gaat ook echt op zoek naar nieuwe recepten en naar de juiste kruiden in speciale supermarkten. We hebben een kleine keuken, dus als hij bezig is, mag ik hem niet te veel storen. En dat is prima, want hij kan heel lekker koken!”

