Nog meer NSC’ers stappen op: nu Hertzberger en Zeedijk

De NSC-parlementariërs Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk leggen hun Kamerlidmaatschap neer. Dat heeft fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven bekendgemaakt na afloop van de wekelijkse fractievergadering van de regeringspartij. Aanleiding is de onrust die vorige week ontstond in het kabinet naar aanleiding van de rellen in Amsterdam en het daarop volgende vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar.

Het vertrek van Achahbar, die zich beklaagde over de ruwe omgangsvormen in de coalitie, „maakt het voor mij duidelijk dat het in dit kabinet ernstig uit de hand loopt”, zei Hertzberger. Zij waarschuwde naar eigen zeggen al langer voor de risico’s die kleefden aan samenwerking met de PVV, maar zag die tegelijkertijd als „onvermijdelijk” gezien de verkiezingsuitslag van vorig jaar.

Het is de afgelopen maanden alleen maar „erger geworden en niet beter”, zei Hertzberger. „Helaas moeten we constateren dat bij meer partijen de remmen los zijn. Er worden volstrekt ongepaste uitspraken gedaan, zowel voor als achter de schermen van deze regering.” Daarbij worden volgens de oud-columniste „basale normen van fatsoen” ver overschreden.

‘Eindeloze verontwaardiging’

„Het debat in Den Haag gaat te weinig over de oplossingen voor de problemen in het land”, voegde Zeedijk toe. In plaats daarvan ziet zij vooral „eindeloze verontwaardiging over elkaar, terwijl we juist verbinding nodig hebben”. Het kost het kabinet daarnaast „te veel moeite” om te handelen binnen de kaders van de rechtsstaat, vindt Zeedijk.

Het vertrek van Achahbar, die van Marokkaanse afkomst is, „schetst het beeld alsof iemand met die achtergrond niet welkom is of niet zou kunnen functioneren in dit team”, zei Zeedijk verder: „Voor mij heeft discriminatie hiermee een gezicht gekregen. Dit heeft impact op iedereen in de samenleving in een vergelijkbare situatie. Ik mis de zelfreflectie van de minister-president en van het kabinet hierover.”

De rest van de NSC-fractie gaat volgens Van Vroonhoven „met volle kracht vooruit”, net als het NSC-smaldeel in het kabinet. „Die afweging hebben we met elkaar gemaakt”, aldus de vervanger van de nog altijd afwezige partijleider Pieter Omtzigt. „We hebben een missie te vervullen”, zei zij. „En we hebben ook een rol te spelen in deze coalitie.”

ANP

