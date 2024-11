Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm Conall onderweg naar Nederland: hier gaat het morgen flink tekeer

Storm Conall is onderweg naar Nederland en dat gaat morgen mogelijk voor een onstuimige dag en vooral avond zorgen. Vanaf het eind van de middag nemen de windsnelheden naar verwachting toe met tussen 18.00 en 21.00 uur de piek, waarbij aan de kust zelfs windkracht 10 mogelijk is.

Aan de kust bestaat een kans van 70 procent op een officiële storm met windkracht 9, zo meldt Weeronline. Mogelijk loopt de windkracht zelfs nog op tot windkracht 10, met windsnelheden tot 110 kilometer per uur. In de rest van Nederland worden ook flinke windstoten verwacht met snelheden tussen de 80 en 100 kilometer per uur.

Conall piekt naar verwachting in de avond

De wind is morgenmiddag eerst zuidelijk en neemt gedurende de middag toe, aldus de weerdienst. Aan het einde van de middag draait de wind naar zuidwest tot west en is hij vrij krachtig landinwaarts, tot stormachtig.

In de laatste uren van de middag is aan zee al kans op zware windstoten van 80 tot 95 km/uur. In de avond draait de wind van west naar noordwest en gaat het naar verwachting pas echt los. Storm Conall piekt waarschijnlijk tussen 18.00 en 21.00 uur.

Nog onzeker hoe storm precies over Nederland trekt

Hoe de storm precies over Nederland trekt, is nog niet zeker. Naar verwachting krijgen Zuid- en Noord-Holland in de middag als eerste te maken met harde wind, waarna het zwaartepunt van de storm in de avond over het IJsselmeergebied trekt naar de noordelijke kustgebieden en de Waddeneilanden.

Zeker in de regio’s met windstoten van 90 kilometer per uur of meer, wordt overlast voor het verkeer verwacht. Ook raadt Weeronline aan om losse dingen in de tuin op te bergen en lege kliko’s niet op straat te laten staan. Conall zou de tweede herfststorm van dit jaar zijn in Nederland, na storm Aitor op 27 september.

KNMI geeft code geel af

Het KNMI heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor morgen in meerdere delen van Nederland. In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen geldt code geel tussen 15.00 uur en middernacht.

