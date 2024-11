Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Linny maakt Sinterklaas-surprises voor wie het zelf niet kan of wil: ‘Ik werk aan vier tegelijk’

Sinterklaasavond komt steeds dichterbij. Heb je stress over je surprise? Je bent niet de enige. Steeds meer mensen schakelen Linny Mast uit Helmond in. Zij maakt al tien jaar lang surprises voor mensen die er geen zin in of tijd voor hebben.

„Ouders vinden het toch altijd een ding. Ze hebben geen tijd of geen zin. Dus ik dacht tien jaar geleden: waarom doe ik het niet voor ze? Er blijkt markt voor te zijn”, vertelt ze aan Metro.

Vorig jaar begon ze met het plaatsen van haar creatieve uitspattingen op TikTok. „Toen is het ontploft.” Binnen no time steeg haar volgersaantal tot ver boven de 50.000. Creatief bezig zijn is iets wat Mast al haar hele leven doet, maar zomaar iets maken vindt ze lastig. „Ik vind het fijn om een doel te hebben qua knutselwerk. Als ik een doel heb, ga ik helemaal los.”

Dit jaar heeft Linny al 26 surprises gemaakt

Dit jaar heeft ze al 26 suprises gemaakt. Met sommige is ze een hele week bezig. „Omdat ik er bijvoorbeeld niet uitkom. Voor een kindje heb ik een Fortnite-kist gemaakt. Dat kostte veel tijd, maar wel met een mooi resultaat.”

Haar werkwijze: ze is met vier surprises tegelijk bezig. „Ik doe alles in mijn appartement. Als de een in de verf zit, ga ik met de andere aan de slag.” Ze doet dit naast haar baan bij een snoepwinkelketen, waar ze twee dagen per week werkt. Het begint langzaam op werk te lijken, maar: „Ik maak ze allemaal met liefde en met heel veel plezier.”

Surprises maken blijkt geen vetpot

Een vetpot is het niet: Linny verdient er naar eigen zeggen bijna niks mee. „Als ik mijn onkosten kan vergoeden ben ik er al blij mee. Al zou het wel leuk zijn om een grotere ruimte te hebben, om dit te kunnen doen.”

Een surprise maakt ze vanaf 25 euro. „Vorig jaar was het vanaf 20 euro. Maar ja, alles wordt duurder.” Ze gebruikt goede verf, want „met verf van de Action ben ik erg lang bezig”. En goede verf is nou eenmaal duurder.

Niet alleen het maken van een surprise kan een lastige opdracht zijn. Ook een gedicht maken is soms best lastig. Metro sprak in 2017 met Lisette en Martin, die op bestelling Sinterklaasgedichten schrijven.

Surprises zijn een soort jaaroverzicht

December is de maand waarin de balans wordt opgemaakt. Wat was er populair dit jaar? De surprises die de Helmondse maakt zijn daar een goede graadmeter voor. „De Dubai-reep was erg populair dit jaar. Die heb ik gemaakt en daar ben ik erg trots op. Ik ben overigens wel heel blij dat niemand met een crompouce is aangekomen”, lacht ze.

Ze helpt lang niet alleen mensen die geen zin of geen tijd hebben. Soms moet het Sinterklaasfeest om een andere reden gered worden. „Afgelopen week nam iemand contact met mij op die veel ziekenhuisbezoeken moest afleggen de afgelopen tijd. Zij had helemaal geen puf om zelf iets te maken. Ik had eigenlijk geen tijd, maar voelde dat ik het moest doen, omdat ze het verdient. Dus ik ben nu een paard aan het maken voor haar kind.”

Piemel van papier-maché

Ook komen er zo nu en dan gekke aanvragen binnen. „Vorig jaar moest ik een gouden wc maken. Waarschijnlijk voor iemand die heel lang op de wc zit. En ik heb ooit een piemel van papier-maché gemaakt, maar dat was niet voor Sinterklaas.”

Veel Nederlanders maken hun surprise gewoon zelf. Voor hen heeft Linny een handige en belangrijke tip: „Denk niet te moeilijk. Je kunt met papier-maché werken, maar dat moet heel lang drogen. Dus laat dat links liggen als je weinig tijd hebt. Op Pinterest kun je heel veel ideeën vinden. Het gaat om het gebaar en dat je creatief bent geweest.”

Surprises slopen? Dat is zonde

Het is overigens niet de bedoeling om de surprises te slopen. „Ik maak ze zo dat ze open en dicht kunnen, zodat ze niet kapot gaan. Sommige mensen laten ze dan nog jaren in huis staan.”

