Texel wordt te druk: ‘De rek is eruit’

In veel grote toeristische steden wordt drukte steeds meer een probleem. De inwoners van Barcelona zijn toeristen zat, in het centrum van Amsterdam struikel je over de rolkoffertjes en op Hawaï willen de locals dat toeristen wegblijven. Texel ervaart deze druk ook; de groeiende populariteit van het eiland vraagt om een nieuw plan.

Daarom komt de gemeente in het najaar met een plan met aangescherpte regels voor logiesverstrekkers. Denk aan eigenaren van campings, bed and breakfasts en vakantiewoningen. Voor het eiland is toerisme een belangrijke sector, maar steeds meer Texelaars hebben last van de groeiende populariteit. Het plan moet zorgen voor een betere balans tussen toerisme en leefbaarheid.

Leefbaarheid Texel onder druk door toerisme

De afgelopen jaren zijn er steeds meer B&B’s bijgekomen en ook het aantal zomerhuizen op het eiland blijft toenemen. „Een steeds grotere groep op Texel zegt dat de rek eruit is”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het gaat dan vooral om verkeersbewegingen, een toename van toeristen in woonwijken en bebouwing. „Voor ondernemers en inwoners zijn toerisme en recreatie onmisbaar, maar de identiteit van het eiland mag niet op scherp komen te staan. Het moet wel leefbaar blijven.”

Om de balans tussen bewoners en bezoekers te verbeteren heeft de gemeenteraad in 2021 een zogenoemd Toeristisch Toekomstplan opgesteld. De maatregelen die vanaf het najaar ingaan, zijn onderdeel van dat plan. De gemeente zal bijvoorbeeld beperkingen opleggen voor het verhuren van kamers.

1 miljoen bezoekers per jaar

Texel ontvangt volgens de plaatselijke VVV ieder jaar ongeveer 1 miljoen bezoekers. Het gaat dan om mensen die minimaal een overnachting op het eiland hebben, dagjesmensen zijn hierin niet meegeteld. Volgens de directeur van de VVV is het aandeel mensen dat een dagje naar het eiland komt klein.

Vorig jaar zei de wethouder van toerisme dat Texel de grens van het toerisme op het eiland nadert. „Ik denk dat we nog op tijd zijn om daar goede maatregelen voor te nemen, maar dan moeten we wel doorpakken”, zei hij toen tegen NH Nieuws.

Reacties