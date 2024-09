Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm Aitor raast over Nederland: eerste herfststorm is een feit

Het is pas een week herfst, maar de eerste officiële herfststorm trekt vandaag al over Nederland. Het gaat om Storm Aitor. Tussen 07.00 en 08.00 uur kwam het in IJmuiden tot een gemiddelde windkracht 9, meldt Weeronline.

De zwaarste windstoot van 100 kilometer per uur is tot nu toe ook gemeten in IJmuiden. „Langs de hele kust en in het IJsselmeergebied worden momenteel zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur gemeten en lokaal nog wat meer.”

Herfststorm

Tot in de eerste helft van de middag blijft het volgens de weerdienst zeer onstuimig en raast de herfststorm over het land. Aan het begin van de middag worden de zwaarste windstoten in het Waddengebied verwacht. In de tweede helft van de middag zwakt de wind geleidelijk af.

Ook zijn er buien en is het volgens Weeronline, ondanks de start van de herfst, met 15 graden vrij koel voor de tijd van het jaar.

Code geel

Het KNMI had gisteren al code geel afgegeven vanwege de herfststorm voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

De weerwaarschuwing ging in om middernacht en eindigt in Zeeland om 15.00 uur en in de andere regio’s om 18.00 uur.

Herfststormen

De naam Aitor werd eerder gegeven door de Spaanse weerdienst. De storm is volgens Weeronline de vijfde storm van het jaar en de eerste echte herfststorm. Op 2 januari had Nederland te maken met storm Henk, op 22 januari storm Isha en 24 januari storm Jocelyn. Op 6 juli noteerde IJmuiden twee uur lang stormkracht 9, maar deze storm kreeg geen naam, aldus Weeronline. „Alleen stormen die grote impact hebben, krijgen een naam.”

Gemiddeld genomen dient de eerste herfststorm zich ongeveer half oktober aan. Vorig jaar kwam het op 19 september tot de eerste herfststorm. Ook op 2 en 24 november was er een officiële herfststorm. Een herfststorm komt overigens niet elk jaar voor. In bijvoorbeeld 2021 en 2022 waren er geen herfststormen, evenals in 2018 en 2019.

