Knallen of niet? (Grens)gemeenten voelen weinig voor lokaal vuurwerkverbod: ‘Waterbedeffect’

Misschien ben je al plannen aan het maken of heb je er nog geen moment aan gedacht, toch komt de jaarwisseling eraan. Politie en (grens)gemeenten zijn er in ieder geval al wél mee bezig. Zo blijkt dat deze partijen maar weinig voelen voor een lokaal vuurwerkverbod en zien het liever landelijk geregeld worden.

Tientallen gemeenten vinden dat maatregelen als een lokaal vuurwerkverbod weinig nut hebben zolang er geen landelijk verbod is op het afsteken en verkopen van vuurwerk.

Handhaving van vuurwerkverbod niet mogelijk

Ook is handhaving van een verbod voor veel gemeenten nu niet mogelijk, komt naar voren uit een rondgang van het ANP waar meer dan 220 van de 342 gemeenten op hebben gereageerd. In totaal zeggen ruim 200 gemeenten dat er deze jaarwisseling binnen hun grenzen geen algeheel vuurwerkverbod van kracht is.

Meer dan zestig gemeenten hebben tijdens oud en nieuw wel vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond verzorgingshuizen, kerken, ziekenhuizen en kinderboerderijen. Het aantal gemeenten dat wel zo’n lokaal afsteekverbod heeft, waaronder Amsterdam, Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen, lijkt dit jaar niet veel toe te nemen.

‘Leidt tot verplaatsing van overlast’

Gemeenten zeggen dat een lokaal verbod in hun ogen niet werkt, omdat inwoners die vuurwerk willen afsteken dat dan wel ergens anders gaan doen. „Een lokaal vuurwerkverbod leidt tot verplaatsing en overlast elders”, zegt het Brabantse Reusel-De Mierden bijvoorbeeld. „De afgelopen jaarwisselingen hebben laten zien dat lokale vuurwerkverboden, waar in verschillende gemeenten sprake van was, niet goed werken en het gezag ondermijnen”, stelt gemeente Delft.

In aanloop naar de jaarwisseling gaan veel Nederlanders steevast de grens over om illegaal vuurwerk in te slaan. Verschillende grensgemeenten geven aan dat een lokaal verbod wat hun betreft daarom niet werkt, maar op zijn minst landelijk geregeld moet worden. Een aantal geeft aan dat ook op Europees niveau afspraken gemaakt moeten worden over vuurwerk.

🎆 Politiebonden: bescherm hulpverleners tijdens jaarwisseling Tegelijkertijd roepen de politiebonden het kabinet opnieuw op om werk te maken van een landelijk vuurwerkverbod. Verschillende lokale vuurwerkregels maken handhaving moeilijk, en bovendien hebben hulpverleners rond de jaarwisseling nog altijd te maken met gevaarlijke werkomstandigheden. „Het kabinet kijkt weg als het gaat om geweld tegen hulpverleners en blijvend letsel, zoals tinnitus door gehoorschade. Ze moeten nu een streep trekken”, zegt NPB-voorzitter Nine Kooiman namens de drie politiebonden ACP, Equipe en NPB. „Als je deze mensen daadwerkelijk wil beschermen, verbied je als overheid zowel het afsteken als de verkoop van vuurwerk.”

‘De vuurwerkoverlast begint nu al’

Er is geen eenduidige regelgeving in Europa over de verkoop, waardoor wie dat wil over de grens (zwaar) vuurwerk kan inslaan, ook als er in eigen land een verbod is. „We zien dat vuurwerkoverlast nu al begint”, aldus de Limburgse gemeente Sittard-Geleen tegen ANP.

Ook het Groningse Pekela ziet weinig in een vuurwerkverbod. „Reden is met name de niet-handhaafbaarheid van dit verbod en daarmee het niet in de praktijk kunnen afdwingen en het niet Europees regelen van dit verbod”, laat de gemeente weten. „Waarmee de teleurstelling en het vertrouwen in de overheid alleen maar zal toenemen. Wij wonen namelijk op een zeer korte afstand van Duitsland, waar vuurwerk volop te verkrijgen is.”

Waterbedeffect

De Brabantse gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam denken ook niet dat een lokaal vuurwerkverbod te handhaven is. De grensgemeenten verwachten bij zo’n verbod bovendien een „waterbedeffect”, waarbij vuurwerkoverlast zich verplaatst van de ene plek naar de andere. „Zolang het beschikbaar is zal het afgestoken worden”, zeggen de gemeenten aan de Belgische grens.

